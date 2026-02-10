De elektrische BYD Atto 3 is op elk front grondig verbeterd. De BYD Atto 3 is tot ruim twee keer zo sterk en krijgt ook nog eens een nieuwe accu die hem een aanzienlijk groter bereik oplevert.

Highlights BYD Atto 3 Evo

Basisversie heeft achter- in plaats van voorwielaandrijving

Nieuwe topversie met vierwielaandrijving

Nieuwe accu, groter bereik én zelfs ruimer dan ooit

De BYD Atto 3 wordt in Nederland sinds de tweede helft van 2022 geleverd, maar bestond in China al veel langer. Al een jaar geleden kon AutoWeek je de in China grondig vernieuwde BYD Yuan Plus - zoals de auto daar heet - laten zien. Die is nu ook in Europa gearriveerd en komt met sterk verbeterde techniek ook naar Nederland.

De BYD Atto 3 had een 204 pk sterke elektromotor en een 60,4 kWh accu die goed was voor een bereik van 420 kilometer. Die cijfers kun je vergeten. De BYD Atto 3 Evo - zoals de vernieuwde versie heet - heeft als instapversie Design nu een 313 pk en 380 Nm sterke elektromotor op de achteras. Inderdaad: die is dus anderhalf keer zo sterk als het origineel. Daarbij is de Atto 3 nu dus een achterwielaandrijver in plaats van een voorwielaandrijver. Met die 313 pk ramt de BYD Atto 3 zich in 5,5 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h. Z'n topsnelheid: 180 km/h. Veel interessanter nog is het accupakket. Dat is opnieuw een LFP-accu, maar ditmaal een 74,8 kWh groot exemplaar. Die levert de Atto 3 Evo een bereik op van 510 kilometer. 90 kilometer winst dus. Snelladen kan met 220 kW. Sinds een kleine aanpassing aan de SUV kon de Atto 3 dat voorheen met 110 kW. De laadsnelheid is dus verdubbeld.

Maar er is meer. De BYD Atto 3 Evo is er namelijk ook als Excellence met vierwielaandrijving. Die heeft twee elektromotoren die samen goed zijn voor - hou je vast - 449 pk en 560 Nm. Deze Excellence-variant zoemt in slechts 3,9 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h. Ook de topsnelheid ligt hoger dan die van de Design: 200 km/h. In de bodem ligt dezelfde accu als in de minder potente versie. Die levert de krachtigste Atto 3 Evo een bereik op van 470 kilometer.

BYD maakt melding van een nieuwe achterasophanging met vijf in plaats van vier armen, de Atto 3 Evo mag tot 1.500 kilo trekken en je kunt middels V2L-hardware elektrische apparaten opladen met maximaal 3 kW.

Uiterlijk BYD Atto 3 Evo

Vanbuiten herken je de vernieuwde BYD Atto 3 Evo aan de nieuwe bumpers, maar vooral aan de achterlichten met een compleet nieuwe indeling. Boven de achterlichten lees je niet meer de volledig uitgeschreven merknaam, maar enkel de afkorting BYD. Boven de achterruit is een spoiler geplaatst die twee verhogingen heeft, het derde remlicht erin is opgesplitst. Ook interessant is de hertekende C-stijl.

De nieuwe accu neemt minder plek in en dat levert de Atto 3 Evo een grotere bagageruimte op dan de Atto 3 die hij vervangt. De bagageruimte groeit met 50 liter tot 490 liter. Gooi je de achterbank plat, dan kun je tot 1.360 liter meezeulen. Ook interessant: de Atto 3 Evo heeft voortaan een frunk, en die is met zijn inhoud van 101 liter nog bruikbaar ook.

Binnenin de Atto 3 Evo tref je volgens BYD fraaiere materialen aan dan eerder. Interessant: de rijrichting kies je voortaan middels een hendel die aan de stuurkolom zit. Het infotainmentscherm meet nu altijd 15,6 inch.

Prijzen voor de Nederlandse markt volgen.

BYD Atto 3 als occasion

Wil je nu direct een BYD Atto 3 voor de deur zetten? Kijk dan even naar het aanbod van gebruikte BYD's Atto 3 op AutoWeek.nl. Je hebt al een BYD Atto 3 vanaf minder dan €21.000.