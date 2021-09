BYD presenteert Ocean-X Concept

Anders dan de ‘X’ in z’n naam suggereert, is de Ocean-X geen SUV. Het gaat volgens BYD om een middelgrote, sportieve sedan, al is er helaas maar één afbeelding beschikbaar. De auto is voorzien van BYD’s slimme ‘blade batteries’, die door de cellen slim te verpakken veel efficiënter met ruimte om zouden gaan dan reguliere EV-accu’s. De batterijen zijn ook nog eens geïntegreerd in het koetswerk, voor meer stijfheid.

BYD belooft een bereik van 1.000 km en stelt dat de Ocean-X in 2,9 seconden van 0 naar 100 knalt. Het merk belooft bovendien een zeer efficiënte auto en stelt dat de concept-car weinig last heeft van laadverliezen, warmte of kou. Voor een eventuele productieversie moet BYD trouwens vermoedelijk nog een nieuwe naam bedenken, want anders komt de nieuwkomer in aanvaring met de eveneens elektrische Fisker Ocean.

Het nieuwe elektrische E-platform 3.0 is uiteraard modulair. Volgens BYD is het geschikt voor elektrische auto’s ‘van klein tot groot’. Het staat ook tot beschikking van andere fabrikanten, zoals BYD eerder aankondigde. Eerder kregen we al de EA1, een compacte hatchback, voorgeschoteld op deze basis. BYD is trouwens zeker geen ver-van-het-bed-show meer, maar heeft concrete Europese plannen en werkt al aan een marktstrategie voor Nederland. Op Schiphol rijden overigens al elektrische bussen van deze Chinese autogigant rond.