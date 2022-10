BYD honderden procenten in de plus

Volgens Reuters verkocht BYD in de eerste drie kwartalen van dit jaar 1,2 miljoen voertuigen, wat dus in dit geval allemaal EV’s en PHEV’s zijn. In vergelijking met vorig jaar verkocht ‘Build Your Dreams’ daarmee maar liefst 250 procent méér stekkerauto’s. BYD was al wereldwijd de grootste speler op het gebied van stekkerauto's en breidt zijn voorsprong nu uit. Zelfs als we kijken naar het totaal van vorig jaar, dus inclusief de toen nog leverbare brandstofauto's, is er nu al sprake van een flinke plus: in 2021 gingen er 730.093 auto’s in 2021. In dat jaar was er trouwens ook al sprake van een stijging van bijna 232 procent in de verkoop van zogenaamde ‘New Energy Vehicles’, een lijn die nu dus wordt voortgezet.

De veel hogere verkoopcijfers resulteren gelukkig voor BYD ook in meer winst. Dat lijkt logisch, maar is dat zeker in China niet altijd. BYD rekent voor het derde kwartaal op een winst van omgerekend tussen de 776 tot 833 miljoen euro, volgens Reuters 333 tot 365 procent méér dan in dezelfde periode vorig jaar. De winst wordt mede gedreven door het feit dat BYD vrij succesvol is met zijn grotere en dus duurdere modellen, zoals de BYD Han.

BYD is net ook in Europa van start gegaan, dus er lijkt genoeg potentie voor verdere groei.