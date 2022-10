‘Chinese EV-bouwers bijna allemaal verlieslijdend'

De populariteit van EV’s in China werd net als bij ons in gang gezet door overheidsmaatregelen. In China komt daar bij dat de regering in vrijwel alle gevallen direct of indirect betrokken is bij bedrijven. Als er EV’s moeten komen, komen er dus gewoon EV’s. Dat stuk is alvast gelukt. Volgens Cleantechnica is inmiddels zo’n 30 procent van de in China verkochte auto’s voorzien van een stekker (ook PHEV). Ook konden we vorig jaar al melden dat de helft van de elektrische auto’s die wereldwijd worden verkocht, uit China komt.

Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn, meldt Automotive News. Op BYD na zouden alle Chinese autobouwers namelijk fors verlies draaien, tot in de honderden miljoenen per jaar. Automotive News pakt bijvoorbeeld Aion, een nieuw EV-merk van GAC. Dat zag zijn verkoopcijfers tussen 2019 en 2021 met 186 procent groeien, maar zijn winst ook. Die bedraagt nu jaarlijks 1,4 miljard yuan, ofwel €199 miljoen. Bij Changan, eveneens in handen van de staat, is het nog erger: daar gaat er elk halfjaar 1,5 miljard yuan, ofwel zo’n €213 miljoen, door het spreekwoordelijke toilet. Bij hippe startups als Nio en Xpeng is het niet veel beter, zegt Automotive News. Ook hier lopen zowel de verkoopcijfers als de verliezen hoog op, een combinatie die de boekhouder niet blij zal maken.

De Chinese autobouwers noemen de gestegen kosten voor onder meer accu’s en andere dure componenten als belangrijke reden voor de verliezen. De enige uitzondering op de opmerkelijke regel is volgens het Automotive News China-commentaar BYD. Niet zo verrassend, aangezien dat merk zijn eigen batterijproductie in handen heeft en zelfs chips zelf maakt. BYD verkoopt zijn batterijen ook aan andere autobouwers en is op dat vlak naar verluidt zelfs de op één na grootste speler in China, na de bekende gigant CATL.