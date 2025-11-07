BYD haalt Tesla in op grote Europese markten

BYD is wereldwijd al de grootste fabrikant van elektrische auto's en nu gaat het Chinese bedrijf ook Tesla voorbij in diverse grote Europese automarkten.

BYD en Tesla zaten de afgelopen jaren dicht op elkaar als het aankwam op de wereldwijde verkoop van volledig elektrische auto's. Begin 2024 bleek dat het BYD op kwartaalniveau voor het eerst gelukt was om wereldwijd Tesla voorbij te gaan. In mei van dit jaar ging BYD voor het eerst Tesla voorbij in de Europese Unie. Uit data van SMMT blijkt nu dat BYD twee grote Europese automarkten inmiddels ook Tesla in heeft gehaald of in gaat halen: Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Om te beginnen met Duitsland; zeker voor een Chinese fabrikant toch wel de meest prestigieuze markt in ons deel van de wereld. Afgelopen maand verkocht BYD daar maar liefst vier keer zoveel auto's als Tesla en in de eerste tien maanden van dit jaar bleef BYD nog slechts 424 auto's achter op Tesla. Op jaarniveau gaat BYD Tesla daar vrijwel zeker inhalen. In het Verenigd Koninkrijk is het al zover. Daar verkocht BYD afgelopen maand maar liefst zeven keer zover nieuwe auto's als Tesla en is BYD er ook op jaarniveau al voorbij.

Hoewel Nederland natuurlijk een relatief kleine markt is, kijken we natuurlijk ook even hoe het er hier voor staat. BYD staat hier op de 23e plaats in de verkoopcijfers, Tesla op plaats 13. Hier is dus nog wel aardig wat terrein te winnen voor de Chinezen. Tesla staat dit jaar op ruim 10.000 verkochte auto's in ons land, BYD op 3.203.