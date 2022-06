Buick Wildcat EV Concept: vooruitblik op elektrische toekomst

Buick maakte vandaag bekend dat het merk in 2030 alleen nog EV's wil bouwen . Bij die aankondiging hoort ook een conceptauto. De Buick Wildcat EV is een lage coupé die qua vorm en naamgeving niet echt in het toekomstige plaatje van Buick past, maar wel een vooruitblik biedt op de designtaal van toekomstige modellen.

Wildcat is geen onbekende naam in de Buick-gelederen. Van 1963 tot 1970 produceerde Buick onder die naam namelijk een fullsize-modellenfamilie. Ook voor conceptauto's haalde het merk de naam vaker van stal. In de jaren '50 waren er al Buick Wildcat Concepts en in 1985 liet het merk een supercar-achtige zien onder diezelfde naam. Nu is er dus een nieuwe Wildcat, maar dan met de focus op elektrisch rijden. De Wildcat EV Concept is een vierzits coupé die qua uiterlijk lijkt op een auto uit de 'jet-age'. De enorme turbinewielen van het studiemodel zijn daar de voornaamste verwijzing naar.

Aan de voorzijde valt de 'grille' met dicht op elkaar geplaatste horizontale spijlen meteen op. De rest van de voorbumper is daar als het ware omheen gevouwen. De koplampen buigen aan weerszijden van de Wildcat met een knik naar beneden. In het onderste gedeelte van de knik zit het dimlicht, het overige deel van de koplamp dient als dagrijverlichting. Nog opvallender zijn de achterlichten van de Wildcat. Deze bestaan uit een gelaagde structuur en lopen via de achterruit door richting het dak. Een stijlelement dat ook prima zou passen bij een SUV of cross-over. Over het dak gesproken: een deel van het dak scharniert naar boven bij het openen van de deur om de instap makkelijker te maken.

Ook in het interieur van de Wildcat EV komt het thema van de jet-age enigszins terug. De nadruk ligt vooral op digitalisering: het dashboard bestaat uit een groot gebogen scherm en op de middenconsole zit nog een extra touchscreen voor de bediening van diverse voertuigfuncties. Verder springt de plaatsing van de pedalen in het oog: zowel het acceleratie- als rempedaal zit rechts. Het lijkt er echter op dat dit meer een geintje is dan dat het echt terugkeert op een productiemodel. Op die manier zou het immers wel erg makkelijk worden om de twee pedalen te verwarren, met alle gevolgen van dien...

De Wildcat EV Concept laat volgens Buick zien wat er allemaal mogelijk is op het gebied van design en technologie in de toekomst. Gezien de huidige line-up van Buick lijkt het onwaarschijnlijk dat het merk met een lage coupé komt als eerste elektrische auto, of überhaupt ooit een auto als de Wildcat EV op de markt gaat brengen. Het lijkt waarschijnlijker dat de eerste EV van Buick een cross-over wordt. In dat geval biedt de Electra van de Chinese tak van Buick een betere indicatie. Zeker als het gaat om de naamgeving, want alle EV's van Buick gaan wereldwijd Electra heten. Voor de Chinese en Amerikaanse markt gaat Buick qua designtaal wel een andere kant op, dus bepaalde details van de Wildcat EV Concept komen vermoedelijk wel terug in de productiemodellen voor de Verenigde Staten.