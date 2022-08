Buick GL8: enorme MPV-familie vernieuwd

Buick heeft in China zijn grootste MPV gefacelift. Het gaat om de GL8. Dat is an sich niet eens zo interessant, maar de GL8-familie zelf is dat wel. Die bestaat namelijk uit drie generaties die naast elkaar worden verkocht. Een duik in het de GL8-chaos.

De fervente bezoeker van AutoWeek.nl weet ongetwijfeld dat we lang niet alleen het voor de Europese of Nederlandse consument relevante autonieuws behandelen. Onze site is er voor alles en iedereen, voor wie een nieuwe of gebruikte auto overweegt, maar ook voor autoliefhebbers in de breedste zin van het woord. Autoland is enorm en is gelardeerd met regio's waar zich bijzondere of anderzijds interessante tafereeltjes afspelen. Eén daarvan heeft betrekking op een lel van een MPV van Buick. Van de Chinese afdeling van Buick om precies te zijn. Buick heeft namelijk de GL8 gefacelift. De GL8 is van zichzelf een bijzonder model. Buick verkoopt er namelijk niet één of twee, maar maar liefst drie generaties van naast elkaar! Dat vraagt om een terugblik.

Wie in de jaren tachtig of negentig had gezegd dat Buick een MPV zou maken, werd ongetwijfeld behoorlijk uitgelachen. General Motors leverde in de 90's de Pontiac Trans Sport en de Chevrolet Lumina APV en Oldsmobile Silhouette-broertjes daarvan. General Motors vuurde vervolgens nog diverse MPV's op autoland af, waaronder de Chevrolet Trans Sport en de Opel Sintra die ook naar Europa kwamen. De Europese Chevrolet Trans Sport en de ver-Opel-de Sintra waren feitelijk Pontiacs Trans Sport, Chevrolet verkocht 'm in de VS namelijk met een wat andere neus als Venture, terwijl de daar verkochte Pontiac Trans Sport sprekend op 'onze' Chevrolet Trans Sport leek. De Chevrolet Venture vond opvolging in de Chevrolet Uplander waar ook Buick een variant van kreeg: de tussen 2004 en 2007 verkochte Terraza. Dit was de eerste en laatste MPV van Buick in de Verenigde Staten, maar in China deed het merk betere zaken met zijn ruimtekastelen.

Buick bracht in 2000 in China een versie van de Chevrolet Venture op de markt die het GL8 doopte (foto 2). Na diverse facelifts hield dat model het in China tot maar liefst 2016 vol. Die Buick GL8 vond in 2010 reeds opvolging door een speciaal voor de Chinese markt ontwikkelde tweede generatie GL8, waar het samenwerkingsverband PANTAC (Pan-Asia Technical Automotive Center) dat Buick en zijn Chinese partner SAIC Motor met elkaar hebben, verantwoordelijk voor was. Die GL8 oogt met zijn van de toen actuele Enclave afgekeken design natuurlijk een stuk moderner dan zijn in de basis stokoude voorganger, maar ook die tweede GL8 is inmiddels dus 12 jaar oud (foto 3, 4 en 5). Wat blijkt? Buick verkoopt dat model nog altijd in gefacelifte vorm (foto 6). Dat is an sich al bijzonder, daar Buick in 2016 een derde generatie van de GL8 introduceerde die het naast die oude GL8 levert (foto's 7 t/m 10). Die derde Buick GL8 is op zijn beurt al in 2020 gefacelift en gaat nu wéér onder het mes (foto's 11 t/m 14).

Onlangs presenteerde Buick namelijk nóg een nieuwe GL8. Het gaat om de vierde generatie van het model die voluit Buick GL8 Century heet (foto's 15 t/m 21). Die vrij futuristisch ogende balzaal is de productieversie van de heftige GL8 Concept die Buick in november tijdens de Guangzhou International Motor Show presenteerde. Ook die nieuwe vierde generatie GL8 is geen directe opvolger van de eerdere generaties GL8. De in 2010 gepresenteerde tweede GL8 staat namelijk nog altijd op de prijslijst, naast zijn in 2016 gepresenteerde opvolger en dus naast de volledig nieuwe GL8 Century.

In totaal bestaat de Chinese GL8-familie nu dus uit drie naast elkaar geleverde generaties die samen goed zijn voor maar liefst 20 varianten. Logischerwijs is de oudste van het stel, te herkennen aan de schouderlijn die ter hoogte van de schuifdeur 'inzakt', de goedkoopste van het stel. De weelderige GL8 Century moet nog op de Chinese markt geïntroduceerd worden.

Kortom: een wirwar aan grote MPV's van Buick. Een zoveelste bewijsstuk van het gegeven dat de MPV in Europa vrijwel volledig is weggekwijnd, maar buiten de Europese grenzen en met name in Azië nog springlevend is.