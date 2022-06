Buick Envista is nu al productieversie Electra-X

Je zou verwachten dat studiemodellen ten dele dienen om de reactie van het publiek op potentieel nieuw design of een nieuw model af te tasten. Natuurlijk is dat lang niet altijd het geval, zo bewijst Buick. Het merk liet een week geleden de Electra-X zien, een studiemodel waarvan destijds al lang een productieversie klaarstond. AutoWeek kan je de productierijpe variant van de Electra-X nu al laten zien.

In de database van het Chinese Ministerie van Transport en Informatietechnologie hebben we de afbeeldingen van de Buick Envista opgevist. De Envista is overduidelijk de productievertaling van de Electra-X. De Envista heeft platte led-dagrijverlichting aan de voorzijde, een aflopende daklijn en een oplopende schouderlijn. Opvallend is dat de achterkant van Envista in bijna niets lijkt op die van zijn conceptuele voorganger. We zien hier namelijk geen extravagante achterlichten met opvallende uitlopers richting de zij- en onderkant van de auto, maar relatief bescheiden platte exemplaren die in tegenstelling tot die van de Electra-X ook niet aan elkaar zijn geknoopt. De Envista is overigens de eerste Buick die het onlangs getoonde nieuwe logo van het merk draagt.

Er is nog een belangrijk aspect waar de Envista de Electra-X niet volgt. Buicks jongste heeft namelijk geen elektrische aandrijflijn zoals de Electra-X, maar een conventionele 180 pk sterke 1.5 benzinemotor. Daarmee moet de Envista een topsnelheid van 205 km/h kunnen halen. Wat formaat betreft kun je de Envista het beste vergelijken met onder meer de vorige generatie Mercedes-Benz GLC Coupé. De Envista is 4,64 meter lang en heeft 2,7 meter tussen de voor- en achteras. De Envista komt alleen in China op de markt, aangezien hij is ontwikkeld door het samenwerkingsverband SAIC-GM.