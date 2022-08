Buick Envista: in elk opzicht afgezwakt

Buick is al sinds de jaren 90 niet meer in Europa actief, maar in de Verenigde Staten is het nooit weggeweest. Niet alleen in zijn thuisland is Buick nog actief, ook in China is het merk van General Motors niet weg te slaan. Het biedt er zelfs een hele reeks modellen aan die het speciaal voor de Chinese markt heeft ontwikkeld, waaronder een stel elektrische modellen, een bonte verzameling sedans en zelfs een enorme MPV-familie. Nu komt Buick speciaal voor de Chinese markt met een nieuwe SUV-achtige: de Envista.

De Envista is de productieversie van de Electra-X, een studiemodel dat in juni werd gepresenteerd. De Electra-X had een elektrische aandrijflijn was overgoten met een voor Buick compleet nieuwe designtaal die op termijn zijn weg naar nagenoeg alle toekomstige Chinese Buicks gaat vinden. Kort na de presentatie van de Electra-X kon AutoWeek je al de eerste officiële foto's van het productiemodel laten zien en nu heeft Buick hem zelf gelanceerd.

In tegenstelling tot de Electra-X heeft de Envista helemaal geen elektrische aandrijflijn. De SUV krijgt gewoon een 1,5-liter geblazen viercilinder benzinemotor die is gekoppeld aan een cvt-transmissie. De 1.5 levert 184 pk en is daarmee krachtig genoeg om de Envista in 7,9 seconden aan een snelheid van 100 km/h te helpen. Wat verder opvalt: het uiterlijk. Van voren bezien zijn de gelijkenissen met de Electra-X evident, al heeft Buick de Evista een compleet afwijkende bilpartij gegeven.

De Envista is 4,64 meter lang, 1,82 meter breed en 1,57 meter hoog. De wielbasis bedraagt 2,7 meter. Van het interieur van de concept-car Electra-X is niet heel veel overgebleven. We zien een relatief conventioneel interieur met daarin een 10,25 inch infotainmentscherm en een digitaal instrumentarium. De Envista gaat in China omgerekend minimaal €21.640 kosten.