Buick Electra (1973) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Ook bij Buick is de kogel door de kerk: vanaf 2030 is het merk volledig elektrisch én gaan alle modellen op de Noord-Amerikaanse markt 'Electra' heten. Daarmee stoft Buick een oude modelnaam af, al was de Electra van weleer alles behalve groen. Dit exemplaar daarentegen ...

In de Buick-showroom kon je de modelnaam Electra van 1959 tot 1990 aantreffen. Door de jaren heen verscheen de Electra in zes opeenvolgende generaties en diverse carrosserievormen. Daarvan was de sedan veruit het populairst. De Electra die op deze foto's te zien is, stamt uit 1973 en is er dus eentje van de vierde generatie. Dat de Electra aardig hoog in de markt stond, blijkt wel uit zijn lengte. De sedan is namelijk ruim 5,8 meter lang! Daarbij valt vooral op dat de kofferbak bijna net zo lang is als de motorkap. Een landingsbaan van een vliegdekschip verbleekt er haast bij.

Onder de kap van deze Electra ligt een 7,5-liter V8, die een vermogen leverde van circa 315 pk. Zijn groene aspiraties houden dus daadwerkelijk op bij de carrosseriekleur. Met de huidige brandstofprijzen moet een dergelijke krachtbron een regelrechte ramp zijn voor de portemonnee, maar dankzij een lpg-installatie blijven de brandstofkosten in dit geval nog enigszins binnen de perken. In ieder geval heb je in de enorme kofferbak ruimte zat om een gastank te monteren. Dat moet moet wel een fors ding zijn om nog een beetje ver te kunnen komen, want de V8 springt royaal om met de gasvoorraad.

Pas in 2001 kwam de Electra naar Nederland, dus of de groene kleur er al van meet af aan op zat, is niet duidelijk. Het geeft hem in ieder geval een opvallend voorkomen, voor zover je de Electra over het hoofd kon zien. Sinds zijn komst naar Nederland heeft de Buick op papier een behoorlijke rij particuliere eigenaren gehad, waarvan de laatste hem sinds oktober vorig jaar in zijn/haar bezit heeft. Een dappere keuze in deze dure tijden. Een miskoop lijkt het niet te zijn, want op het oog verkeert dit exemplaar in een prima staat.

Met dank aan AutoWeek-forumgebruiker louisznl (Flickr) voor het uploaden van de UAZ-452. Zelf een unieke auto gespot? Upload hem dan met minimaal twee foto's in het 'wat zag jij voor bijzonders vandaag'-topic op het AutoWeek Forum en wie weet zie je hem dan wel terug in deze rubriek!