Buick Roadmaster (1950) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Amerikaanse auto's uit de jaren 50 zijn eigenlijk een soort rijdende kunstwerken. Met een overdaad aan verchroomde delen, wulpse lijnen en details zoals white wall-banden en zonnekleppen stammen ze duidelijk uit een tijd dat minimalisme ver te zoeken was. Daar komt nog eens bij dat een auto zoals deze Buick Roadmaster, zeker voor Europese begrippen, enorm is. De wielbasis is maar liefst 3,31 meter lang en de hele auto strekt zich over net geen 5,46 meter uit. Grofweg zo lang als de huidige Mercedes-Maybach S-klasse.

De Roadmaster liep - met enkele tussenpozen - van 1935 tot 1996 mee, verspreid over acht generaties. We hebben hier dankzij AutoWeek-forumlid D oh eentje van de vijfde generatie voor ons. In die tijd gold de Roadmaster als het vlaggenschip van Buick en als je ernaar kijkt, kun je dat je vast goed voorstellen. Je had 'm in verschillende smaken, naast deze sedanversie was er ook nog de tweedeurs Coupe, Riviera hardtop, de Convertible, Estate Wagon en de Skylark Convertible. Die laatste had een wezenlijk andere en meer sportieve vorm dan de reguliere convertible en uiteindelijk werd Skylark zelfs een apart model van Buick. Ander leuk detail: de Roadmaster Estate Wagon had je ook als 'woodie' en dat was de laatste Amerikaan die op grote schaal met een dergelijke houtopbouw geproduceerd werd.

Goed, we dwalen af. We hebben hier immers 'gewoon' een Roadmaster Sedan voor ons en wel eentje uit het tweede jaar van deze generatie. Dat betekent onder meer dat-ie nog de ronde koplampen heeft zonder de verchroomde 'traan' eronder die in 1953 op de Roadmaster verscheen. Ook heeft-ie nog de aloude 5,2-liter 'Fireball' acht-in-lijn in de neus, een blok dat al sinds 1931 in omloop was. In 1953 zou die worden vervangen door een gloednieuwe 5,3-liter V8, de 'Nailhead' die het tot begin jaren 80 volhield.

Of deze Roadmaster ooit al eens flink gerestaureerd is, vragen we ons af. We zien op de neus hier en daar wat verschillende kleuren, dus er lijkt wel een keer een nieuwe laklaag op gekomen te zijn. Vooral rond de grille ziet het er niet helemaal netjes uit en komen zo te zien oudere laklagen tevoorschijn. Ook het chroom heeft zichtbaar wat leven gehad en zou bij een concourswedstrijd waarschijnlijk door de jury niet met een al te hoog cijfer worden gewaardeerd. Aan de andere kant: veel aan de auto zou wel eens helemaal origineel kunnen blijken te zijn. Dat is ook wat waard. Deze Roadmaster is in 2015 pas naar Nederland gekomen en heeft tot die tijd mogelijk in een droge streek in de VS gebivakkeerd. We vinden het leuk dat-ie nu hier het straatbeeld komt verfraaien!