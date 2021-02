'Bugatti's toekomst waarschijnlijk voor de zomer helder'

Volkswagen houdt haar merkportfolio tegen het licht. De rol van Bugatti binnen het concern is in het bijzonder ter discussie gesteld, zo bleek een halfjaar geleden. Toen werd het Kroatische Rimac al genoemd als potentiële koper van het merk. Er blijken nog steeds gesprekken te zijn met Rimac over Bugatti. Porsche-CEO Oliver Blume laat aan Automobilwoche weten dat dat bedrijf nog altijd goede kans maakt om op de één of andere manier zeggenschap over het Franse merk te krijgen. "Er zijn momenteel grondige beraadslagingen over hoe Bugatti zo goed mogelijk door kan. Rimac kan hierin een rol spelen, want die merken passen technisch goed bij elkaar."

Of een werkelijke overname van Bugatti door Rimac op tafel ligt, is niet helemaal duidelijk. Volgens Blume zijn er 'verschillende scenarios' mogelijk. Eén daarvan zou werkelijk de verkoop van Bugatti zijn, waar tegenover zou staan dat Porsche juist weer een groter aandeel in Rimac krijgt. Momenteel heeft Porsche al een aandeel van dik 15 procent in Rimac. "Ik geloof dat hier nog dit halfjaar een besluit over wordt genomen door de groep," aldus Blume.

Rimac legt zich toe op het ontwikkelen van elektrische hypercars. Als Bugatti inderdaad onder Rimac's verantwoordelijkheid komt, is dat ongetwijfeld ook de toekomst van Bugatti. Dan zouden de exorbitant grote verbrandingsmotoren waar het nu gebruik van maakt plaatsmaken voor elektrische aandrijflijnen. Met de C_Two liet Rimac zien dat het in staat is om bloedstollende cijfers neer te zetten met elektrokracht. Die legt dik 1.900 pk vermogen in de schaal, schiet in nog geen twee seconden naar 100 km/h en heeft een topsnelheid van 412 km/h. Cijfers waar een Bugatti zich ook niet voor zou hoeven te schamen.