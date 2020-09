'Volkswagen zet vraagtekens bij Lamborghini en Bugatti'

In rap tempo laat Volkswagen nu de wind der elektrificatie door haar merken waaien. Dat wil zeggen, door de meer conventionele merken. Lamborghini en Bugatti zijn twee grote uitzonderingen. Dat zijn natuurlijk vooral prestigieuze merken waar an sich niet per se het grote geld vandaan komt. Of er daarvoor nog ruimte is in het portfolio, is nu de vraag. Volgens de bronnen die Reuters sprak, vraagt Volkswagen zich nu af of het, nu het miljarden steekt in de elektrificatie van de grotere merken, wel rendabel is om ook die prestigemerken klaar te stomen voor een meer elektrische toekomst.

Diverse opties liggen naar verluidt op tafel. Zo zou er grotere technische verwantschap kunnen gaan ontstaan tussen bijvoorbeeld Audi's en Lamborghini's, waarbij Lamborghini achter Audi aan loopt. Voor Bugatti wordt dat al lastiger. Dat is zo'n nichemerk met zoveel eigen technologie, een Bugatti kan niet zomaar een 'opgewarmde Audi of Lamborghini' worden. Daarom ligt ook de verkoop van merken op tafel, mocht het al met al toch een te ingewikkeld en kostbaar verhaal lijken te worden. Eerder hoorden we al dat Volkswagen in gesprek zou zijn met Rimac over Bugatti.

Al met al begint het erop te lijken dat Volkswagen wat minder log wil worden, wat het onder toeziend oog van Ferdinand Piëch toch wel een beetje geworden is. Wat minder prestige en meer focus op aantallen en de boot niet missen qua nieuwe technologieën voor 'de massa'. "We houden ons portfolio constant tegen het licht, zeker nu de industrie zo'n fundamentele verandering doormaakt," aldus topman Herbert Diess tegenover Reuters. "...we moeten ons afvragen wat deze transformatie betekent voor de verschillende onderdelen van de groep." Kortom, er borrelt wat. Het zal niet als een verrassing komen als de bezem er voor een deel doorheen gaat.