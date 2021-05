Bugatti La Voiture Noire is klaar

Bugatti La Voiture Noire: de ultieme oplossing voor wie zich te goed voelt om een van de vijfhonderd eigenaren van een Bugatti Chiron te zijn. Want de La Voiture Noire, daar is en blijft er maar een van. Net als in zijn vroege geschiedenis is Bugatti weer aan de slag met coachbuilding, het bouwen van unieke auto's voor een enkele klant, een one-off.

Tijdens de beurs van Genève in maart 2019 kregen we voor het eerst een impressie van de Bugatti La Voiture Noire, een concept car van wat we vandaag voor het eerst kunnen aanschouwen. Jazeker, ook van een one-off wordt bij Bugatti eerst een concept car gemaakt. De La Voiture Noire is speciaal gebouwd voor een Bugatti-enthousiasteling. Over de identiteit werd destijds in Genève al volop gespeculeerd (onder meer de naam Ferdinand Piëch viel, maar dan zou La Voiture Noire inmiddels een zwarte weduwe zijn geweest) en nog steeds is de naam in nevelen gehuld. Bugatti wil alleen kwijt dat het een liefhebber van het merk is en dat de sleutel van de La Voiture Noire niet de eerste Bugatti-sleutel zal zijn die hij in zijn handen krijgt.

Dan zal de historische link van zijn nieuwe auto de gelukkige eigenaar ook niet ontgaan, want deze one-off is een hommage aan de Bugatti Type 57 SC Atlantic met dezelfde naam uit 1936, de auto waar Ettore's zoon Jean zelf in reed en die kort voor de tweede wereldoorlog verloren is gegaan (de auto, niet Jean). Van de 57 SC Atlantic werden slechts vier exemplaren gebouwd, de La Voiture Noire was nummer twee.

Dat zijn er dan toch drie meer dan van deze La Voiture Noire. Technisch zijn er uiteraard veel overeenkomsten met de Chiron, met als kloppend hart de 8-liter W16 met vier turbo's, goed voor 1.500 pk en 1.600 Nm. Ten opzichte van de Chiron is de wielbasis langer en staat de cabine verder naar achteren. Het dak is helemaal dicht, wat een meer ingesloten GT-gevoel moet bewerkstelligen. De koets vertoont minder lijnen voor een meer minimalistisch ontwerp en de neus is wat lager om optisch minder volume te hebben. De achterlichtpartij komt, net al veel andere delen, uit de 3D-printer en bestaat uit één deel, dat helemaal om de achterkant heen loopt. Daarmee moet de typische lijn achterop de 57 SC Atlantic in herinnering worden gebracht.

Anders dan de oorspronkelijke La Voiture Noire zal deze niet lang in Molsheim blijven. Hoewel hij net is voltooid, vertrekt hij over enkele dagen al naar zijn mysterieuze eigenaar, die er ongetwijfeld een warm plekje binnen voor heeft vrijgemaakt. Voor Bugatti is het desondanks niet het eind van een tijdperk, want ze hebben de schone kunst van het coachbuilden nieuw leven ingeblazen. Denk daarbij ook aan few-offs als de Divo, die in een oplage van veertig stuks wordt gebouwd (5 miljoen euro) en de Centodieci, waarvan er tien met een stukprijs van 8 miljoen euro Molsheim zullen verlaten.