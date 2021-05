Bugatti La Voiture Noire komt eraan

Wie gek is op extreem dure, exclusieve en snelle auto's, doet er verstandig aan om 31 mei te omcirkelen in de agenda. Dan heeft Bugatti ons namelijk iets te vertellen over de La Voiture Noire.

De Bugatti La Voiture Noire stamt al uit begin 2019. Toen trok Bugatti het doek van deze zeer extreme creatie, die nog krankzinniger werd toen we hoorden wat de 'plannen' van Bugatti waren. Het zou een one-off in opdracht van een schathemelrijke klant zijn, die bereid was om er maar liefst €11 miljoen voor af te tikken. Daarmee werd de La Voiture Noire direct de duurste nieuwe auto ooit. Het gerucht ging destijds dat niemand minder dan Volkswagen Groep-coryfee Ferdinand Piëch de gelukkige eigenaar van de Bugatti zou worden. Piëch is immers echter niet meer onder ons en het bleef sindsdien ook bijna helemaal stil rond de La Voiture Noire.

Nu doorbreekt Bugatti echter de stilte. Op Instagram gaat Bugatti al enkele dagen helemaal los met foto's van de hypercar, die daarop te zien is op diverse plekken in Parijs. Uit de poëtische omschrijvingen van de foto's worden we weinig wijzer, tot de laatste foto, waarbij Bugatti zegt 'tot ziens op 31 mei'. Dan mogen we dus de onthulling van de La Voiture Noire in zijn uiteindelijke gedaante verwachten en krijgen we ongetwijfeld ook meer informatie over wat-ie nou precies moet kosten en of de La Voiture Noire inderdaad enkel een one-off voor een buitengewoon rijke klant is.

Wat we nog weten uit 2019, is dat de La Voiture Noire de bekende W16 van de Chiron als kloppend hart heeft. Reken dus op minstens 1.500 pk vermogen en ongetwijfeld een topsnelheid die de 400 km/h flink overschrijdt. De La Voiture Noire vertoont ook de nodige overeenkomsten met de Chiron én de Divo, maar is volgens Bugatti geïnspireerd op de hierboven afgebeelde Type 57 SC Atlantic uit de jaren 30. Die geldt als de allerduurste klassieker aller tijden, dus wat dat betreft is de exorbitante prijs van La Voiture Noire ook historisch verantwoord.