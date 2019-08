Dit is de Bugatti Centodieci

De Centodieci verscheen gisteren al uitgebreid online, ongetwijfeld tot groot verdriet van z’n bedenkers. Die hadden de presentatie immers voor vanavond gepland, tijdens het glamoureuze Concours d’Elegance van Pebble Beach in Californië. De Centodieci is geen nieuw serieproductiemodel en dus ook zeker niet de opvolger van de Chiron, maar net als de La Voiture Noire een peperdure ‘special edition’. Met de auto grijpt Bugatti terug op een stuk geschiedenis dat vaak wordt vergeten, namelijk de jaren 90. In die periode was het merk nog geen eigendom van Volkswagen, maar van de eigenzinnige Italiaanse ondernemer Romano Artioli. Hij bedacht de EB110 en het is die auto waaraan de Centodieci z’n bestaansrecht ontleent. Z’n naam trouwens ook, want Centodieci betekent simpelweg ‘110’.

Waar de EB110 met dat getal het geboortejaar van oprichter Ettoire Bugatti herdacht, grijpt de Centodieci met deze naam terug op de oprichting van het merk. Wat uiterlijk betreft is de auto zeker geen directe ‘remake’ van z’n voorvader, maar een soort mix tussen de Chiron en de supercar uit de ‘nineties’. De verwijzingen komen onder meer terug in de wat rechtlijnige neus, de kleine ‘hoefijzer-grille’ en de vorm van de achterlichtpartij. De ronde gaten achter de zijruit zijn een directe en onmiskenbare verwijzing naar de EB110 Super Sport, de heftige broer van de EB110 GT.

Onderhuids is de Centodieci meer Chiron dan EB110. Uiteraard is Bugatti’s befaamde 8.0 zestiencilinder aan boord, die in dit geval maar liefst 1.600 pk levert. Hoewel dat 100 pk meer is dan in de oorspronkelijke Chiron, is de Centodieci net iets minder snel. Dat is des te opmerkelijker als blijkt dat de nieuwkomer 20 kg lichter is dan z’n technische basis. Toch kunnen we ons best voorstellen dat je met een 0-100-tijd van 2,4 seconden en een begrensde top van 380 km/h goed kunt leven. Ook voor de sprintjes naar 200 en 300 km/h, die in respectievelijk 6,1 en 13,1 tellen achter de rug zijn, durven we gerust het woord ‘vlot’ uit de kast te trekken.

De Bugatti Centodieci is iets minder exclusief dan de La Voiture Noire, waarvan er slechts één verscheen. Ook is de auto maar liefst drie miljoen euro goedkoper. Met acht miljoen zonder belastingen is de Centodieci alsnog één van de allerduurste auto’s ooit. Bugatti bouwt slechts tien exemplaren, waarmee de auto ongetwijfeld net als z’n grote voorbeeld een goede investering zal zijn.