Bugatti Divo breekt eindelijk los

De onthulling van een nieuwe Bugatti is toch altijd wel even een bijzonder moment. Zeker als het er eentje is die ook werkelijk in productie gaat. Na de Veyron en de Chiron is de Divo pas de derde Bugatti van deze eeuw waarbij dat het geval is. Eind augustus 2018 kregen we de nieuwkomer voor de eerste keer te zien. Daarna bleef het helaas lange tijd stil rond de extra scherpe Chiron-afgeleide, tot begin dit jaar. Toen liet Bugatti al doorschemeren dat er dit jaar iets bijzonders stond te gebeuren en nu blijkt dat de Divo eindelijk klaar is voor de openbare weg.

Hoewel de Divo zijn technische basis deelt met de Chiron, was er voor Bugatti nog een kleine twee jaar nodig om alles te perfectioneren. De Divo pakt het immers behoorlijk anders aan dan de Chiron. Deze auto combineert de 1.500 pk sterke 8.0 W16 namelijk met een 35 kilo lichtere koets en het uitgebreidere spoilerwerk op de Divo zorgt voor 90 kilo meer neerwaartse druk dan de Chiron. De Divo is kortom een Bugatti die niet per se grenzen verlegt met de topsnelheid (380 km/h), maar vooral bloedsnel in de bochten is. Zo snel dat de bestuurder in de bochten tot 1,6 laterale G-krachten kan ervaren zonder daarbij de macht over het stuur kwijt te raken. Bugatti zegt dat de Divo maar liefst 8 seconden (!) sneller over testcircuit Nàrdo gaat dan de Chiron.

Slechts 40 mensen (mits iedereen er 'slechts' één koopt) kunnen het vanaf nu zelf gaan ervaren, want bij dat productie-aantal blijft het voor de Divo. Nogal exclusief dus, zeker ook qua prijs. Niet minder dan € 5 miljoen vraagt de Franse fabrikant voor haar nieuwste.