Bugatti Chiron Profilée: uniek en onbetaalbaar

Vind je de Bugatti Chiron Pur Sport net te sportief, maar de SuperSport of de 'reguliere' Chiron te min? Dan heeft Bugatti nu de oplossing. Dit is de Bugatti Chiron Profilée. Wees er straks echter snel bij. Er komt er namelijk maar eentje van.

De Chiron Pur Sport die Bugatti in 2020 presenteerde is de absolute sportieve topversie van de Chiron. Hoewel uitvoeringen met 'Sport' in de naam bij een extreme supercar die in de basis al een 1.500 pk sterke 8.0 W16 met vier turbo's achter de voorstoelen heeft liggen enigszins twijfelachtig klinken, is die Pur Sport toch echt de meest dynamische Chiron. Die tot 60 stuks gelimiteerde versie is 50 kilo lichter dan een reguliere Chiron en moet nog efficiënter door de lucht snijden dan het origineel. Ook heeft die Pur Sport stijvere dempers en een andere stand van de wielen.

Bugatti toont nu een versie van de Chiron waar het slechts één exemplaar van gaat maken: de Chiron Profilée. Het merk omschrijft die one-off als een auto die "de tijdloze elegantie van de Chiron en Chiron Sport combineert met de prestaties van de Pur Sport'. Bugatti startte de ontwikkeling van de Chiron Profilée in de herfst van 2020. Tegen de tijd dat het eerste prototype gereed was, waren alle 500 productieplaatsen van de Chiron-familie al vergeven. Toch heeft Bugatti dus besloten om nog één exemplaar van deze Chiron Profilée te bouwen. Een piepkleine oplage dus voor een versie waarvan meer exemplaren waren beoogd.

De Chiron Profilée heeft een in de achterzijde geïntegreerde vaste achterspoiler die de speciale versie ook op hoge snelheid voldoende neerwaartse druk moet opleveren. De Bugatti Chiron Profilée heeft bredere lichtinlaten, een grotere grille en aangepast bumperwerk. De 1.500 pk sterke zestiencilinder is gekoppeld aan een transmissie met 15 procent kortere verhoudingen dan die van de Chiron Sport. In 2,3 tellen raast het gevaarte naar een snelheid van 100 km/h en in slechts 5,5 tellen raas je met een snelheid van 200 km/h over het asfalt. De topsnelheid van de Chiron Profilée ligt met 380 km/h boven die van de Pur Sport (350 km/h). Net als die Pur Sport heeft de Argent Atlantique-gekleurde Profilée stijvere dempers. Bugatti meldt trots dat de Profilée de eerste Chiron is met een interieur waarin 'geweven leer' is toegepast op het dashboard, op de deurpanelen en op de middenconsole.

Wat de Bugatti Chiron Profilée moet kosten? Dat is nog niet bekend. De unieke versie gaat om 1 februari onder de hamer tijdens een veiling van RM Sotheby. Een percentage van de opbrengst gaat naar goede doelen.