Budgetlimiet Formule 1 onder druk: 'Moeten misschien races overslaan'

Ook de Formule 1 ontkomt niet aan het inflatiespook. Door stijgende transport- en materiaalkosten zien met name de topteams de budgetlimiet van 140 miljoen dollar (omgerekend iets meer dan €130 miljoen) akelig rap dichterbij komen. Daarom is er momenteel een discussie gaande om het bedrag te verhogen, al is niet iedereen daarmee even blij.

Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, ging zelfs zo ver door te zeggen dat zijn team misschien wel wat races moet overslaan als de Formule 1 de huidige budgetlimiet handhaaft. De stijgende kosten door de inflatie zijn dan ook met name een probleem voor de grotere teams, die voor de introductie van de budgetlimiet met veel grotere budgetten werkten en fors moesten bezuinigen. Mercedes-teambaas Toto Wolff becijferde dat de inflatie zijn team acht miljoen pond (€9,3 miljoen) extra gaat kosten. Omdat de begrotingen zijn vastgesteld voordat de Russische invasie van Oekraïne begon, brengt dat de topteams mogelijk in de problemen.

Daarom klinkt er een roep om een al dan niet tijdelijke verruiming van de budgetlimiet, maar met name de kleinere teams voelen daar weinig voor. Haas-teambaas Günther Steiner is bijvoorbeeld een tegenstander. Logisch, want Haas werkte ook voor de introductie van de budgetlimiet al met minder geld. "We moeten nu de budgetlimiet niet gaan veranderen, omdat dit juist goed is voor het racen in het middenveld", zegt hij tegenover Autosport.com. Volgens Steiner hebben de teams allemaal een eigen verantwoordelijkheid om aan de budgetlimiet te voldoen. "We moeten het allemaal halen. Ik heb geen baan als ik mijn baas vertel dat we het niet gaan halen tot het einde van het seizoen, dat is mijn verantwoordelijkheid", aldus de Italiaan.

Toch is Steiner niet geheel onbeweeglijk. Hij zou er wel achter kunnen staan als alleen de limiet voor de transportkosten wordt verhoogd. Als die kosten dan weer omlaag gaan, kun je die extra ruimte ook weer makkelijk wegnemen. Ook Toto Wolff en McLaren-teambaas Andreas Seidl zijn voorstander van een dergelijke oplossing. Dat neemt echter niet weg dat met name de boekhouders van Red Bull, Mercedes en Ferrari dit jaar behoorlijk wat werk te verzetten hebben. Voor Red Bull is het, met Max Verstappen aan de leiding in het wereldkampioenschap, niet te hopen dat ze aan het eind van het jaar races moeten missen. Ook voor de financiën zou dat desastreus zijn, want de Formule 1 keert in dat geval geen prijzengeld meer uit.