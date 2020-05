Brits bedrijf komt met 'pop-up-laadpalen'

Laadpalen zien we in diverse soorten en maten opduiken in Nederland. Vooral in de binnensteden leidt dat hier en daar nog wel eens tot wat ruimteverlies op stoepen. Geen groot probleem, maar een Brits bedrijf tackelt dit op een slimme manier.

Openbare laadpalen in stedelijk gebied staan zoveel mogelijk in een berm of deels op een stoep. In één oogopslag is te zien dat je er je EV of plug-in kunt bijladen, wel zo handig. Als de paal niet gebruikt wordt, staat deze echter vooral wat ruimte in te nemen en daarbij oogt het ook niet per se aantrekkelijk. Zeker niet in mooie binnensteden bijvoorbeeld, waar men vaak probeert om te voorkomen dat het één grote borden- en palenjungle wordt. Het is allemaal geen ramp, maar het kan mooier, moeten ze bij het Britse Urban Electric hebben gedacht.

Om laadpalen uit het straatbeeld te krijgen en ondertussen alsnog de mogelijkheid tot laden te bieden, komt men met de 'pop-up-laadpaal'. Deze palen zijn normaal gesproken volledig verzonken in de straat, maar kunnen via een speciale app geactiveerd worden. De paal, met een laadvermogen van 7 Kw, komt dan uit de grond tevoorschijn en er kan geladen worden. In onder andere Oxford heeft het bedrijf al een reeks van deze palen geplaatst om de reactie van het publiek te peilen. Het bedrijf meldt dat uit onderzoek van het gemeentelijk bestuur aldaar is gebleken dat het overgrote deel van de inwoners het een welkome aanvulling vindt.

Het doel van het bedrijf is om de palen volgend jaar breder op de markt te brengen. De laadmogelijkheden in steden kunnen er mogelijk aanzienlijk mee toenemen, omdat het esthetische probleem van hele rijen laadpalen niet langer van toepassing is. Om de paar meter een paal hoeft niet langer een doorn in het oog te zijn. Voorwaarde blijft uiteraard wel dat het elektriciteitsnet de aantallen aankan en daarbij is het plaatsen van de palen ook iets arbeidsintensiever.