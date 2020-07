Brandstofverkoop veert terug na diep dal

Niet geheel verrassend bleef het in april erg rustig aan de pomp. Toen was de 'intelligente lockdown' op zijn hoogtepunt. In april werd het laagste maandelijkse punt sinds het begin van de CBS-gegevens hierover (vanaf 2013) genoteerd. Nu zijn ook de cijfers van de maand mei bekend. Bovag hield ze tegen het licht en bemerkt een flinke opleving. In mei werd er namelijk alweer 20,5 procent meer brandstof afgenomen dan in april. Het gaat om 986 miljoen liter (benzine, diesel en lpg) in totaal.

Nog altijd was mei een matige maand, ondanks de opleving van de verkoop. Vorig jaar werd in diezelfde maand namelijk nog 1,2 miljard liter brandstof afgenomen. Over de eerste vijf maanden van 2020 bedraagt de afname 15 procent ten opzichte van diezelfde periode in 2019. Bovag trekt dat percentage door over het hele jaar en dan zouden we uitkomen op de laagste afname sinds 1989. Waarschijnlijk zullen in juni en juli echter de cijfers weer wat gunstiger zijn geweest en het is nog maar zeer de vraag of er in de rest van 2020 opnieuw zulke forse dippen als in april zullen zijn.