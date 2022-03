Benzineprijs VS op record: nog niks vergeleken met Nederland

De prijs voor een gallon benzine ligt dinsdag gemiddeld op 4,17 dollar in de VS, de hoogste gemiddelde prijs ooit. Het vorige record stamt uit 2008. Dat stelt Jalopnik op basis van cijfers van AAA, dat de gemiddelde brandstofprijzen berekent voor de VS. 4,17 dollar per gallon is omgerekend zo'n 1,10 dollar per liter. In euro's hebben we het dan over €1,01. De verschillen binnen de VS zijn groot. Zo ben je in de zogenoemde flyover states in het midden van de VS tot wel 1,7 dollar per gallon minder kwijt dan bijvoorbeeld in Californië, de duurste staat. Overigens is diesel duurder in de VS dan benzine. Een liter diesel kost er nu gemiddeld €1,16. Dat is overigens nog net geen record.

Dat de benzineprijs in de VS een nieuw record bereikt, komt vooral door de sterke stijging van de olieprijs, onder meer door de oorlog in Oekraïne. Maar liefst 70 procent van de benzineprijs in de VS wordt bepaald door de prijs van ruwe olie. Een flinke stijging van die prijs heeft dus ook direct veel effect op de prijzen aan de pomp. In Nederland ligt dat anders. Hier bepaalt de prijs van ruwe olie voor slechts grofweg een kwart de prijs aan de pomp. Het leeuwendeel bestaat uit belastingen. Bij snel stijgende olieprijzen gaat bij ons de prijs aan de pomp relatief dus minder snel omhoog dan in de VS. Niet dat we hier beter uit zijn: met een gemiddelde landelijke adviesprijs van €2,42 per liter E10 zijn we hier al zo'n tweeënhalf keer zoveel kwijt per liter als de Amerikanen.