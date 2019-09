Brabus neemt alle formaten nieuws mee naar Frankfurt

Gelukkig, we hoeven niet langer te wachten op het nieuws waarmee Brabus ons verblijdt tijdens de IAA in Frankfurt. De Duitser tuners laten namelijk een dag voorafgaand aan het grote spektakel weten met welke auto’s de beursstand worden gevuld.

Maar liefst negen voertuigen krijgen we van Brabus voorgeschoteld. Voertuigen? Jazeker, Brabus neemt naast acht auto’s ook een boot mee naar Frankfurt. Drie daarvan verdienen een eervolle vermelding, want van hun bestaan wisten we nog niks af. Snap je hem nog? Beginnen we bij de allerdikste primeur, dan komen de huistuners van Daimler met de G V12 900. Een gelimiteerde G-klasse met maar liefst 900 pk onder de enorme motorkap. Het koppel neemt toe tot 1.500 Nm.

Dit alles zorgt ervoor dat het 2.660 kilogram zware bakbeest slechts 3,8 seconden nodig heeft om vanuit stilstand op een snelheid van 100 km/h te zitten. De topsnelheid is op 280 km/h vastgesteld. De ‘reguliere’ 4,0-liter uit de G 63 AMG die ‘gewoon’ bij de Mercedes-Benz-dealer staat is goed voor 585 pk (0-100: 4,5 seconden, topsnelheid: 220 km/h). De twaalfcilinder uit het nieuwe project komt overgevlogen uit een Mercedes S 600 L die normaliter 530 pk leverde. Naast het extremere en sportievere uiterlijk, valt natuurlijk het missende reservewiel bij de achterklep gelijk op. Brabus komt uiteindelijk met 10 exemplaren van de G V12 900.

Iets minder groot nieuws is het Brabus Adventure-pakket die ook voor de G-klasse wordt aangeboden. Men pakte nu alleen de G 350 d met 330 pk. Met het pakket benadrukt Brabus de off-roadkwaliteiten van de G. Daarnaast is er ook nieuws in een compactere vorm: de Smart Fortwo EQ wordt 28 keer tot Ultimate E omgetoverd. Bij wie er een belletje gaat rinkelen na het zien van de foto’s, kan dat kloppen. Op de voorgaande grote autobeurs in Genève stond de Ultimate E Shadow Edition. Deze versie krijgt precies dezelfde motorische update en is daardoor goed voor 92 pk. Verder zit het grootste verschil hem in de lakkleur: die is paars! Opvallend genoeg is dit nog wel de 'oude' Smart Fortwo. De gefacelifte reguliere versie staat elders op de beurs.

De overige auto’s die Brabus meeneemt kennen we. Daartussen zitten onder andere de A34 4Matic, de Brabus 800 AMG GT 63 S en 800 Widestar.