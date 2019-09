Smart vernieuwt Fortwo én Forfour

Dat een fabrikant z’n complete gamma vernieuwt zien we zelden, maar vandaag is het zover. In de aanloop naar de IAA in Frankfurt presenteert Smart de Fortwo, Fortwo Cabrio én Forfour in een stevig gemoderniseerde vorm, al blijft de techniek ongemoeid.

Nu is dat uiteraard minder spannend dan het lijkt, daar de Fortwo en Forfour veel overeenkomsten vertonen. Het is dan ook logisch dat beide auto’s dezelfde vernieuwingen meekrijgen, maar toch. De facelift van de Smarts werd eerder aangekondigd met behulp van een schets én twee Forease-concepts, waarvan de uiteindelijke productieversie in ieder geval de koplampen overneemt.

Buiten die uit drie felle led-elementen per stuk opgebouwde lichtbronnen zijn overigens niet standaard, maar wel voor het eerst beschikbaar. Ook de rest van de voorgevel gaat op de schop, wat juist geheel in tegenstelling met de Forease’s is. De tussen de koplampen geplaatste grille verdwijnt en wordt vervangen door een groter, onderin de bumper geplaatst exemplaar. Bij de tweezitters bevindt het breedste gedeelte van dat gat zich bovenaan, waardoor wat fantasierijkere personen er een lachebekje in kunnen zien. De Forfour beschikt over een precies omgekeerd exemplaar, dus met het breedste gedeelte van de grille helemaal onderaan. Ook zijn hier de optionele mistlampen in de inlaat geïntegreerd, terwijl de lampen bij de Fortwo naast de grille worden geplaatst.

Aan de achterkant zijn het de lichtunits die alle aandacht opeisen. Led-lampen waren hier ook voorheen al beschikbaar, maar ogen nu dankzij een compleet nieuwe indeling een stuk moderner. Binnenin treffen we een nieuw ontworpen middenconsole aan. Daardoor moet er een stuk meer aflegruimte beschikbaar zijn dan voorheen, terwijl er ook een verwijderbare bekerhouder is toegevoegd. Ook nieuw is het infotainmentsysteem. Hoewel, infotainmentsysteem… voor z’n inhoud is het centrale touchscreen nu volledig afhankelijk van de input van smartphones, die middels Android Auto of Apple Carplay kunnen worden verbonden. Volgens Smart biedt dat grote voordelen, onder meer doordat het systeem zo altijd up-to-date is.

Met diezelfde smartphone (what’s in a name, in dit geval) is het ook mogelijk om de status van je Smart van een afstand in de gaten te houden en bijvoorbeeld de klimaatregeling te bedienen. Ook het bereik en de laadstatus is altijd in beeld, want Smarts zijn sinds enige tijd immers altijd elektrisch. Daaraan verandert niets en ook de techniek blijft ogenschijnlijk ongemoeid. Nog altijd is er een accupakket(je) van 17,6 kWh aan boord, wat volgens de aloude NEDC-cyclus in een bereik van zo’n 159 km resulteert. WLTP-cijfers worden nog niet gecommuniceerd.

Wie de optionele 22 kW-boordlader bestelt, moet z’n Smart ook zonder snellader in minder dan 40 minuten weer van 10 tot 80 procent kunnen opladen. Volgens Smart is het opladen aan openbare laadpalen bovendien erg eenvoudig, dankzij een handige integratie van betaalsystemen in de ‘EQ Control app’. De achterin geplaatste motor levert nog altijd 82 pk en 160 Nm, goed voor een acceleratie van 0 naar 100 km/h in 11,6 (Fortwo) tot 12,7 (Forfour) seconden. Smart concentreert zich echter liever op de voor stadsauto’s wellicht belangrijkere 0-60-sprint, die in 4,8 seconden tot 5,2 tellen achter de rug moet zijn. De topsnelheid ligt in alle gevallen op 130 km/h.