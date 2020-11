Bowler stoomt beresterke Land Rover Defender klaar

Het inmiddels 21 jaar oude Bowler kwam in de loop der jaren met diverse extreme offroaders op de proppen. De Bowler Wildcat was een tweedeurs met Defender-trekken, de Nemesis volgde hetzelfde principe, maar dan geënt op de Range Rover Sport. In één oogopslag was echter duidelijk dat het niet ging om een van Land Rover afkomstige creatie. Dat verandert met de volgende Bowler in zekere zin. Land Rover heeft Bowler (dat inmiddels is ingelijfd bij Land Rovers Special Vehicle Operations) goedkeuring om de koets van de oer-Defender te gebruiken.

Zodoende komt er dus een Bowler die meer dan ooit schuurt tegen het origineel. De voorlopig onder codenaam CSP 575 aangeduide auto is alleen nog te zien in computerillustraties. De werkelijke bouw van prototypes moet nog beginnen. Het belooft in ieder geval heel wat te worden. Ondanks het feit dat er officieel Defender-koetswerk gebruikt mag worden, is de auto in feite een Bowler. Hij staat op een speciaal door Bowler ontwikkeld chassis en is onder meer op het gebied van onderstel, vering en remmerij amper te vergelijken met een originele Defender 110.

In de neus van de nieuwe Bowler is er wél weer iets van de schappen van Land Rover te vinden. Daarin komt namelijk de bekende supercharged 5.0 V8 te liggen. Die stampt er in de 'CSP 575' - zoals de naam al zegt - 575 pk uit. Ongetwijfeld meer dan genoeg om de Bowler als een gek over ruig terrein te laten gaan. Volgend jaar moet de eerste nieuwe Bowler sinds 2016 in productie gaan en in gelimiteerde oplage leverbaar worden. Bowler schotelt alvast een verwachte Britse prijs voor van 200.000 pond, omgerekend zo'n € 223.000.