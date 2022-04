BMW-topman waarschuwt: 'Niet alleen op EV's inzetten'

BMW houdt stevig vast aan zijn 'Power of Choice'-benadering, waarbij auto's met verschillende aandrijfvormen op de markt komen. Een volledige overschakeling naar puur elektrische modellen is wat topman Oliver Zipse betreft nog lang niet aan de orde.

De ene na de andere autofabrikant stelt een scherpe deadline voor de brandstofmotor. Er zijn twee fabrikanten die daar uitgesproken tegen zijn: Toyota en BMW. Bij Toyota benadrukte men eind vorig jaar dat elektrisch rijden zelfs in 2040 nog niet voor iedereen weggelegd zal zijn. Daarom gaat de brandstofmotor nog lang niet bij het grofvuil, Toyota wil immers ook auto's blijven verkopen op plekken waar elektrisch rijden voorlopig nog geen reëel alternatief is. BMW-topman Oliver Zipse ziet dat in grote lijnen ook zo: "Als iemand om de één of andere reden geen elektrische auto kan kopen maar wel een auto nodig heeft, zou je dan liever willen voorstellen dat hij voor altijd in zijn oude auto blijft rijden? Als jij geen verbrandingsmotoren meer verkoopt, doet iemand anders dat wel," tekent persbureau Reuters op.

Dat is niet de enige valkuil die Zipse ziet bij het overgaan naar een puur elektrisch aanbod. De BMW-CEO is van mening dat er bij de productie van EV's ook een gevaar schuilt in bijvoorbeeld de grondstoffenlevering: "Als je kijkt naar de technologie, moeten we voorzichtig zijn. Want je verhoogt je afhankelijkheid van een heel klein groepje landen." Daarbij doelt Zipse specifiek ook op de grotendeels Chinese levering van grondstoffen voor accu's. Zipse ziet al met al nog een belangrijke rol weggelegd voor efficiëntere brandstofmotoren in de jaren die komen. Ondertussen is er bij BMW op elektrisch gebied al wel steeds meer te kiezen. Zo zijn er de iX3, i4 en iX. Daar komen de iX1 en i7 over niet al te lange tijd bij.