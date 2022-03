BMW Z4 (E85) - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Wat is er nu lekkerder dan op vrijdagmiddag met de lentezon het dak van je auto weg te klappen en een stuk te gaan toeren? Om je dat gevoel te geven, pakken we voor deze editie van Facelift Friday de eerste generatie van de BMW Z4 erbij: de E85. In 2006 kreeg de roadster namelijk een subtiele opfrisbeurt, waarbij BMW tevens een aantal uitvoeringen aan het aanbod toevoegde.

De BMW Z4 kwam in 2003 op de markt als opvolger van de Z3. Qua lijnenspel verschilde de roadster behoorlijk van zijn voorganger. De Z3 was een vrij ranke auto, de Z4 kreeg meer 'body' en een wat serieuzer uiterlijk. Qua formaat ontlopen de twee elkaar niet eens heel veel. De Z4 meet 4,09 meter in de lengte, de Z3 4,05 meter. Ook is de Z4 ongeveer 4 centimeter breder dan zijn voorganger. BMW wilde de Z4 duidelijk wat hoger in de markt zetten dan de Z3. De Z4 kreeg meer luxe aan boord en was bij zijn introductie alleen leverbaar met zescilinders. Pas in 2005, vlak voor de facelift, kwam daar een 150 pk sterke 2.0 viercilinder bij.

In 2006 veranderde er nogal wat voor de Z4. Die veranderingen zaten echter niet zozeer in het uiterlijk van de roadster. Aan de voorkant ging de bumper op de schop. De ronde mistlampen van de pre-facelift verdwenen en maakten plaats voor platte exemplaren die boven de luchtinlaat kwamen te zitten. Die luchtinlaat werd strakker uitgesneden en wijzigde van vorm. Na de facelift was hij aan de bovenkant breder dan aan de onderkant, terwijl dat bij de pre-facelift juist andersom is. Een andere verandering is te zien in de koplampen. Die bleven qua vorm hetzelfde, maar de facelift kreeg bi-xenon koplampen. De richtingaanwijzers hebben vanaf de facelift altijd blanco glas. Op de pre-facelift van de Z4 was dat een optie.

De achterlichten ondergingen een vergelijkbare behandeling als de koplampen. Niet langer hebben de richtingaanwijzers een ronde vorm in het midden van het achterlicht, in plaats daarvan verhuisden ze naar de buitenkant van de lichtunits en dient een klein horizontaal streepje als achteruitrijlicht. Ook verdween met de facelift de opdeling van de achterlichten. Bij de pre-facelift bestond het achterlicht uit twee delen die niet op gelijke hoogte zaten. Voor de overbrugging zorgde een klein stukje dat de carrosseriekleur van de auto had. Meer naar onderen toe werd de achterbumper licht geretoucheerd. Zo liepen bij de pre-facelift vanuit de bovenkant van de kentekenplaathouder twee aflopende lijnen naar de hoeken van de achterbumper. Die zaten niet meer op de facelift.

Meer keuze

De uiterlijke wijzigingen aan de Z4 vielen met de facelift dus wel mee. Het interieur liet BMW ongemoeid. Wel kwam met de facelift een extra carrosserievariant van de Z4 op de prijslijst te staan: de Z4 Coupé. Die draagt overigens de modelcode E86. Aan het design van de Z4 Coupé is duidelijk te zien dat de auto in de basis als roadster is ontworpen. Het achterste deel van het dak en de achterste zijruit zijn er als het ware op geplakt, waarbij achter de ruitjes nog een verhoging van de inmiddels verdwenen rolbeugels te zien is. De Z4 Coupé was er alleen met zescilinders: als 265 pk sterke 3.0si, die de 3.0i verving, of als 343 pk sterke Z4 M Coupé met de 3.2 S54 zes-in-lijn uit de E46 M3.

Daarmee was de Z4 M de nieuwe rangetopper uit het aanbod. Naast de coupé kreeg ook de roadster een M-uitvoering. In het motorenaanbod verdwenen de 170 pk sterke 2.2i zes-in-lijn en 192 pk sterke 2.5i, in plaats daarvan kwamen de 177 pk sterke 2.5i en 218 pk sterke 2.5si op de prijslijst te staan. De eerder aangehaalde 3.0si was na de facelift het krachtigste model zonder M-badge. Onderaan het aanbod stond nog steeds de 2.0 viercilinder met 150 pk.

Bovengetekende is met een pre-facelift Z4 in de garage - overgenomen van collega Jan Lemkes - bevooroordeeld, maar met welke versie van de eerste Z4 zou jij het liefst een blokje om gaan? De pre-facelift, of toch de facelift? Stemmen maar!