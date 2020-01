BMW X3 M volgens AC Schitzer

Het Duitse AC Schnitzer is van mening dat de X3 M best wat extra vermogen gebruiken kan. De tuner pompt het vermogen van de X3 M Competition stevig op en belooft ook voor de 'reguliere' X3 M een vermogenstoename.

De vorig jaar aan het portfolio van BMW toegevoegde X3 M levert in de basis 480 pk en 600 Nm uit z'n 3.0 zes-in-lijn en perst in Competition-trim zelfs 510 pk en 600 Nm uit die zescilinder. De Duitse tuner AC Schnitzer is ervan overtuigd dat die vermogenswaarden niet helemaal toereikend zijn. Het bedrijf schuift een afgetrainde X3 M Competition naar voeren die maar liefst 600 pk en 700 Nm krachtig is. Daarmee is de afgetrainde variant 90 pk en 100 Nm sterker dan de X3 M Competition die BMW bij je af kan leveren. Aan een vermogensupgrade voor de 480 pk sterke X3 M wordt nog gewerkt.

Hoe rap AC Schnitzer's X3 M Competition is, houdt het bedrijf nog even onder de pet. Ga er in ieder geval maar van uit dat -ie rap is, daar het origineel in slechts 4,1 seconden naar een snelheid van 100 km/h schiet. AC Schnitzer presenteert verder een pakket dat uit spoilers, lipjes, splitters en een kleine achtervleugel bestaat. 20- én 22-inch groot lichtmetaal staat op de bestellijst en met set kortere veren is de X3 M 2 tot 2,5 centimeter dichter tegen het asfalt te leggen.