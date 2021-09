BMW X3/iX3 (2021) - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

In juni trok BMW het doek van een strakgetrokken versie van de X3. Vier jaar na de introductie van de derde generatie is dat niet zo bijzonder, maar voor de elektrische iX3 kwam de facelift wel erg snel.

Eerst even dit: wat voor de X3 geldt, gaat eigenlijk ook op voor de X4. Het hogere cijfers in die naam is bij BMW immers weinig meer dan een manier om aan te geven dat het om een auto met een aflopende daklijn gaat. Inderdaad is ook de X4 recent voorzien van een gladgestreken voorgevel. Lees dus gerust ‘X4’ waar X3 staat, als die daklijn je ding is.

De X3 in kwestie is die van de derde generatie, die in 2017 werd onthuld. BMW heeft een vrij voorspelbaar faceliftbeleid, waarbij in principe ieder model halverwege de levenscyclus een zogenaamde ‘Life Cycle Impulse’, ofwel LCI, ontvang. Bij de X3 is die vernieuwingsronde relatief uitgebreid. Hij kreeg een nieuwe neus, met aan de onderzijde wat afgeschaafde koplampen die een stuk kleiner zijn dan de originele exemplaren.

De auto’s op de ‘schuifplaat’ vormen eigenlijk geen goed vergelijkingsmateriaal, omdat alleen het ‘oude’ exemplaar is voorzien van een M-sportpakket. Toch is ongeacht de uitvoering meteen duidelijk dat de nieuwste X3 een veel strakker gelijnde voorbumper heeft, met rechte lijnen en scherpe vouwen. Het geheel doet een beetje denken aan de volledig elektrische iX, al is het ‘middenschip’ van de X3 natuurlijk veel traditioneler.



Nu het toch over elektrische auto’s gaat: de iX3, het elektrische broertje van de X3, profiteert mee van de facelift. Dat is tegelijkertijd logisch en bijzonder, want de elektrische versie is pas ongeveer een jaar onder ons. De originele iX3 zal dus altijd een relatieve zeldzaamheid blijven.

Aan de achterkant onderscheidt de X3 zich ongeacht de gekozen uitvoering met nieuwe achterlichten in de stijl van de gefacelifte 5-serie. Net als bij die auto zien we een 3D-led-lichtsignatuur tegen een zwarte achtergrond, zonder doorzichtige afdekplaat. De vorm van de achterlichten is wel opmerkelijk, met een brede uitloper aan de buitenkant. Wat dat betreft is de X4 wel een uitzondering, want hier kwamen de achterlichten ongeschonden uit de strijd.

Het verschil tussen de ‘oude’ en de nieuwe X3 is al met al goed te zien, maar is de facelift ook een verbetering? Roept u maar!