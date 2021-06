BMW X3 en X4 vernieuwd

BMW voert in een vloeiende beweging een facelift door op zowel de X3 als X4. De twee SUV's krijgen een gewijzigd front aangemeten en de X3 wordt ook aan de achterzijde aangepakt. Ook is er nieuws op motorengebied. De herziene X3 en X4 staan in augustus bij de dealers. AutoWeek heeft de prijzen al.

De facelift die BMW op de X3 en X4 doorvoert gaat iets verder dan je wellicht van een LCI (Life Cycle Impulse) van de fabrikant uit München gewend bent. De twee SUV's krijgen een andere snuit aangemeten waarin nieuwe, plattere koplampen en een grotere grille het beeld bepalen. De nierengrille is net als bij de elektrische iX3 tot één geheel gesmolten. Natuurlijk kan herzien bumperwerk niet ontbreken. De achterlichten zijn daarbij ook nog eens onder handen genomen. De indeling ervan is volledig nieuw, de lichtsignatuur steekt daarbij sterk af tegen de zwarte behuizing van de units. Ledkoplampen zijn standaard op de X3, exemplaren met BMW Laser Light-techniek zijn optioneel. De X4 heeft standaard adaptieve led-matrixkijkers.

De M Sport-modellen ogen zoals gebruikelijk een stuk sportiever. Ze hebben grotere openingen in de bumper, glanzend zwarte inzetstukken en zwarte afwerking rond de ruiten. Ook zijn de dakrails in het zwart uitgevoerd. Wie ook de spijlen van de grille in glanzend zwart wil, moet daarvoor de portemonnee trekken. De M Sport-varianten staan op speciaal lichtmetaal in de maat 19-inch, 20- en 21-inch wielen zijn optioneel leverbaar. Hetzelfde geldt voor M Sport-remmerij met blauwe of rode remklauwen.

Zowel de BMW X3 als de BMW X4 krijgt een vernieuwd interieur. Aangezien de X3 en X4 respectievelijk uit 2017 en 2018 stammen, had het duo een dashboard dat sterk leek op dat van de vorige 3-serie. De twee SUV's krijgen nu een werkplek die nagenoeg identiek is aan die van de huidige 3- en 4-serie. Centraal op de middenconsole staat een 10,25 inch groot display dat bij het infotainmentsysteem hoort. Een 12,3-inch groot scherm is optioneel. Achter het stuurwiel zit voortaan standaard een 10,25-inch groot digitaal instrumentarium, de zogenoemde BMW Live Cockpit. De X3 en X4 zijn voor het eerst te krijgen met Driver Assistant Professional. Ook nieuw is de komst van het optionele BMW Drive Recorder, een systeem dat videoopnames maakt van de directe omgeving van de auto. De twee SUV's profiteren ook nog eens van de komst van nieuwe software voor het infotainmentsysteem.

Er is naast nieuws op designvlak ook nieuws wat betreft de motoren waarmee de X3 en X4 leverbaar zijn. Zo zijn voortaan alle benzinemotoren uitgerust met mild-hybride techniek. Zowel de X3 en X4 zijn er als 184 pk sterke xDrive20i, als 245 pk sterke xDrive30i en als 360 pk sterke M40i. Die M40i is een zogenoemd M Performance-model, al komen er ook weer échte M-modellen (X3 M en X4 M). Dieselen kan in de X3 al vanaf de sDrive18d met 150 pk. De 190 pk sterke xDrive20d is de instapdiesel van de X4, een machine die ook in de X3 is te krijgen. Hoger op de diesellijst staan de 286 pk sterke xDrive30d's én de monsterdiesels die luisteren naar de naam M40d. De M40d's hebben een 340 pk sterke zescilinder diesel als krachtcentrale.

De X3 is net als voorheen weer de enige van het stel die te krijgen is met een plug-in hybride aandrijflijn. BMW levert de X3 namelijk ook als xDrive30e. De aandrijflijn van die plug-in heeft een systeemvermogen van 292 pk. Het accupakket van de X3 xDrive30e is goed voor een elektrisch rijbereik van 50 kilometer. Schakelen gaat in alle X3's en X4's met een achttraps Steptronic-automaat. De M40i's en M40d's en alle X4's hebben echter een Steptronic Sport-automaat met acht verzetten, compleet met schakelflippers en Launch Control. Deze transmissie is optioneel voor alle resterende motorversies van de X3.

De vernieuwde BMW X3 en X4 komen in augustus in Nederland op de markt. De X3 heeft een vanafprijs van € 64.769. Voor de vernieuwde X4 ben je minimaal € 67.362 kwijt. De twee SUV's worden in het Amerikaanse Spartanburg geproduceerd.

Prijzen BMW X3

Motorversie Prijs xDrive20i € 64.769 xDrive30e (plug-in hybride) € 65.581 xDrive30i € 71.251 M40i € 98.645 sDrive18d € 64.682 xDrive20d € 71.595 xDrive30d € 81.814 M40d € 99.546

Prijzen BMW X4