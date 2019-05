BMW voert grote updates door

Vooralsnog biedt BMW de Z4 aan als sDrive20i, sDrive30i en als M40i, motorversies die te allen tijde gekoppeld zijn aan een automatische transmissie. BMW meldt dat de sDrive20i straks ook met een handgeschakelde zesbak beschikbaar komt, en dat is goed nieuws voor wie liever zelf pookt. Ook de rest van het BMW-gamma krijgt te maken met aanpassingen en toevoegingen.

3-serie

BMW brengt deze zomer de subtopper van de nieuwe 3-serie op de markt, de 374 pk sterke M340i xDrive. Die tot de komst van een nieuwe M3 topper van de 3-familie is in staat om in 4,4 tellen naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. Leuk en aardig, maar het is niet bepaald de meest bereikbare variant. BMW meldt dat het deze zomer de 320i, 330i en 330d ook met xDrive-vierwielaandrijving gaat leveren. Vooralsnog is de 320d in Nederland de enige 3-serie met aandrijving op alle vier de wielen. Ook komt de 330e in de tweede helft van dit jaar op de markt, de eerder al gepresenteerde plug-in versie die tot 60 kilometer elektrisch moet kunnen rijden. Ander 3-serie-nieuws: BMW stelt het M Sport-onderstel straks ook beschikbaar voor de reguliere smaken van de 3-serie Sedan. Ook komt een adaptief M-onderstel op de prijslijst van de sedanversies te staan. Kleiner nieuws heeft betrekking op het uitbreiden van het kleurenpalet en de lijst met materialen en kleuren waarmee het interieur is af te werken. Daarbij zet BMW ook een set nieuwe lichtmetalen wielen op de bestellijst.

5-serie

De subtopper van de 5-serie, de M550i xDrive, krijgt een update. De 462 pk en 650 Nm sterke 4,4-liter V8 die momenteel in de neus van de M550i ligt, wordt gemoderniseerd en krijgt onder andere twee grotere turbo's. Het vermogen neemt toe tot een bepaald niet malse 530 pk en 750 Nm. Het blok is gekoppeld aan een achttraps automaat. Ook aan de andere kant van het spectrum voert BMW wijzigingen door. Plug-in 530e krijgt een grotere actieradius én komt beschikbaar met xDrive-aandrijving. Wat de capaciteit is van het nieuwe accupakket, vermeldt BMW nog niet. Het gecombineerd vermogen van de aandrijflijn blijft op 252 pk liggen. Verdere aanpassingen hebben net als bij de rest van het BMW-gamma betrekking op de komst van nieuwe wielen en afwerkingsmogelijkheden. De M550i xDrive en M550d xDrive Sedan krijgen optioneel de beschikking over BMW-laserlicht met BMW Selective Beam-techniek.

8-serie

Tot op heden kennen we de 8-serie alleen als M850i xDrive en als 840d xDrive. Natuurlijk weten we dat er een M8 aan zit te komen, maar ook 'aan de onderkant' van de benzinelijst heeft BMW nieuws in het vat zitten. De 8-serie komt namelijk beschikbaar als 340 pk sterke 840i. Inderdaad, zonder 'xDrive'-toevoeging en dat betekent dat deze versie achterwielaangedreven is, al komen er ook xDrive-smaken van. Zowel de Coupé als Cabrio komen met deze motor beschikbaar. Verder zet BMW nieuwe M Sport-stoelen op de menukaart en vult het merk het kleurenpalet en de optielijst aan.

X2, X3 en X4

Kleinere aanpassingen hebben betrekking op de X2, X3 en X4. De X2 heeft straks standaard adaptieve led-koplampen en led-mistlampen. Daarnaast is de M Sport-remmerij, die standaard is op de M35i, straks ook te bestellen op elke andere X2. Verder vinden we ook hier nieuwe materialen voor het interieur én nieuw 18- en 19-inch lichtmetaal op de lijst met noviteiten. Het optionele navigatiedisplay meet voortaan 8,8 inch in plaats van de huidige 6,5 inch. Wie Navigation Plus bestelt, krijgt een scherm met een diameter van 10,25 inch.

De X3 en X4 krijgen optioneel M Sport-stoelen en BMW stelt nieuwe uiterlijke opties beschikbaar voor de X3 M40i en X4 M40d én de X3 en X4 komen beschikbaar als M Sport Individual, versies die volgehangen zijn met sportieve extraatjes, Individual-lak, speciaal 21-inch lichtmetaal én een extra weelderig, met leer bekleed interieur krijgen.

X5 en X7

Jawel, ook nieuwe motoren voor de X5. De sinds kort niet meer grootste SUV van de BMW-familie is momenteel leverbaar als 340 pk sterke xDrive40i, als 265 pk sterke xDrive30d én als 400 pk sterke M50d xDrive. Op de internationale motorlijst zet BMW straks ook een xDrive25d, een viercilinder diesel die 231 pk en 450 Nm levert. Het blok is gekoppeld aan een achttraps automaat. Misschien nog wel interessanter: de X5 is straks beschikbaar als xDrive45e, een plug-in hybride met een zes-in-lijn in de neus, die samenwerkt met een elektromotor. Het gecombineerd vermogen komt uit op 394 pk. Een sprintje vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h is in 5,6 tellen achter de rug. De auto moet tot 80 kilometer elektrisch kunnen rijden. De optielijst wordt uitgebreid met nieuwe kleuren en nieuwe setjes lichtmetaal. De aanpassingen aan de X7 hebben vooralsnog puur betrekking op kleuren en materialen voor het in- en exterieur.

M4 Coupé en M4 Cabrio

Vanaf deze zomer zijn de M4 Coupé en M4 Cabrio standaard uitgevoerd als 450 pk sterke Competition. Dat betekent dat het gedaan is met de 431 pk sterke reguliere M-smaken. Dat heeft zeer waarschijnlijk te maken met het feit dat de 4-serie op afzienbare termijn wordt vervangen door een nieuwe generatie en derhalve wordt het leveringsgamma 'gestroomlijnd'.

Let wel, al het bovenstaande heeft betrekking op de internationale leveringslijst. Welke nieuwe versies er precies naar ons land komen, zal komende maanden duidelijk worden.