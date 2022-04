BMW verdubbelt EV-verkoop in eerste kwartaal

35.289 volledig elektrische BMW's en Mini's vonden in het afgelopen kwartaal wereldwijd hun weg naar de eerste eigenaar. De BMW Group verkocht in die periode als geheel echter 596.907 auto's, waarmee het aandeel van de EV's in de totale verkoop op 5,9 procent uitkomt. Het totale aantal verkochte auto's slonk overigens met 6,2 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021. Die daling is volgens BMW voornamelijk te wijten aan de oorlog in Oekraïne en de huidige corona-lockdowns in China. Het chiptekort noemt BMW niet expliciet als oorzaak voor de gedaalde verkoop.

Voor de rest van 2022 zet BMW in op een verdubbeling van de EV-verkoop ten opzichte van 2021. In dat opzicht is het jaar voor München dus al goed begonnen, waarbij vooral de verkoop van de i4 en iX volgens het merk goed loopt. Aan de verdubbeling van de wereldwijde EV-verkoop moeten dit jaar onder meer de nieuwe voor de Chinese markt bestemde i3 en de op stapel staande iX1 en i7 gaan bijdragen. BMW zegt dit jaar 15 volledig elektrische modellen in productie te hebben, maar vermeldt daarbij niet om welke auto's het precies gaat naast de hierboven genoemde EV's. Gezien het huidige aanbod zal BMW dan flink moeten aanpoten met het uitbrengen van nieuwe elektrische auto's.

Het afgelopen kwartaal zag er ook goed uit voor de top van de BMW Group. De M-divisie noteerde een verkoopstijging van 3,1 procent tot 39.055 auto's en Rolls-Royce pluste met maar liefst 17,7 procent tot 1.624 auto's. Qua regio's presteerde de Verenigde Staten het beste met een verkoopstijging van 3,7 procent. In China daalde de afzet van BMW met 9,4 procent in het eerste kwartaal. Europa deed het niet heel veel beter met een min van 7,8 procent.