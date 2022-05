BMW-topman: 'Geen loze beloften doen over actieradius'

De actieradius van een elektrische auto is één van de belangrijkste eigenschappen waarop men een eventuele aankoop baseert. Dan is het wel zo fijn als de auto in de praktijk niet ineens veel minder ver komt. Frank Weber, technisch topman bij BMW, kraakt hierover een kritische noot.

Voor de meeste mensen is wel bekend dat een actieradiustest volgens de WLTP-cyclus, hoewel beter dan NEDC, nog altijd wat optimistisch kan uitpakken. De actieradius die uit die test voortkomt, wordt echter wel volop in de schijnwerpers gezet door autofabrikanten. BMW schermt ook met die waarden. Toch kraakt Frank Weber van BMW tegenover het AD een kritische noot over de 'beloften' die fabrikanten op dit gebied doen. In de praktijk blijkt de actieradius namelijk nog wel eens tegen te vallen: "Het gevolg daarvan is dat die consument concludeert: het klopt niet wat ze beloofd hebben, dit is de laatste keer dat ik een auto van dit merk heb gekocht. Dat is het slechtste wat je als autofabrikant kunt doen: een spelletje spelen met de verwachtingen van de consument.’’

Ter verdediging van zijn eigen merk, haalt Weber twee tests van de ADAC aan. Daarin bleek dat bij de BMW iX xDrive50 in de praktijk een actieradius van 610 km haalbaar was, waar 626 km (WLTP) opgegeven was. In diezelfde 'ecotest' haalde de concurrent, de Mercedes-Benz EQS 450+ een rijbereik van 575 km tegenover een WLTP-bereik van 731 km. Niet alleen kwam de iX dus verder, hij zat vooral veel dichter op het WLTP-bereik. Weber: "Uit hun test bleek dat die beloofde reikwijdte van de EQS in de praktijk niet haalbaar is. Onze iX verbruikt veel minder stroom dan zo’n EQS. Uit de ADAC-test bleek dat wij precies waarmaken wat we beloven.’’ Dat laatste klopt niet helemaal, de iX kwam ook wat minder ver dan volgens de WLTP-test, maar het verschil is opvallend.

Zoals gezegd communiceren beide fabrikanten de WLTP-waarde als indicatie. Het is niet duidelijk hoe Weber het dan precies voor zich ziet om een realistischere 'belofte' te doen. Wellicht is de WLTP-waarde in het geval van de iX gewoon al een realistischer indicatie, omdat deze in de praktijk onder verschillende omstandigheden kennelijk efficiënter met zijn stroom omspringt.