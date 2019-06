BMW toont Power BEV als uithangbord elektrificatie

BMW toont tijdens het #NextGen-evenement waar het zojuist de Vision M Next aan de wereld voorstelde ook nog eens een volledig elektrische 5-serie die de naam Power BEV draagt. De zwarte sedan geldt als uithangbord van wat BMW op elektrisch vlak allemaal in huis heeft.

Met de Power BEV, waarvan de laatste drie letters staan voor Battery Electric Vehicle, laat BMW naar eigen zeggen zien wat het op elektrisch vlak in theorie zou kunnen maken. Dat blijkt heel wat te zijn. De elektrische variant van de 5-serie heeft drie elektromotoren die samen goed zijn voor een vermogen van 721 pk. Daarmee moet de auto in minder dan 3 tellen naar een snelheid van 100 km/h kunnen sprinten.

Een elektromotor zit op de vooras, de overige twee krijgen een plek op de achteras en worden elk apart aangestuurd. Dat betekent dat het vermogen dat elk achterwiel ontvangt, niet altijd gelijk is. Hierdoor ontstaat wat BMW 'e-torque vectoring' noemt. De Duitsers gaan zelfs zo ver door te zeggen dat het systeem effectiever werkt dan een sperdifferentieel, en dat klinkt de liefhebber van stevig bochtenwerk ongetwijfeld als muziek in de oren. De in 2020 op de markt te verschijnen elektrische i3 komt over één exemplaar van de elektromotoren te beschikken die deze Power BEV voortstuwt.

Nogmaals, deze elektrische 5-serie dient als voorbeeld van wat BMW allemaal in huis zegt te hebben. Reken niet op een volledig elektrische productieversie van de huidige Fünfer.

Elektrificatie

In 2017 meldde de BMW Group dat het in 2025 in totaal 25 geëlektrificeerde modellen in zijn line-up zou hebben. Het concern haalt die deadline nu twee jaar naar voren. Meer dan de helft van deze auto's met elektrokracht moet volledig elektrisch zijn. BMW verwacht dat de vraag naar geëlektrificeerde modellen tot 2025 elk jaar met 30 procent toeneemt.

Later dit jaar slingert Mini de productielijn in Oxford aan waar het de volledig elektrische versie van de Mini Hatchback gaat bouwen. Volgend jaar staat - zoals eerder gezegd - een volledig elektrische versie van de BMW X3 in de showrooms: de in China te produceren iX3. De BMW iNext is een EV die in Dingolfing gebouwd gaat worden. In München gaat BMW de al aangekondigde i4 produceren. Eerder dit jaar maakten we al digitaal kennis met plug-inversies van de 3-serie, 7-serie en van de X5. Ook van de X3 is al een plug-in gepresenteerd terwijl de Chinezen ook op een PHEV-versie van de X1 LWB kunnen rekenen. Later dit jaar brengt BMW de vernieuwde plug-inversies van de 5-serie en 2-serie Active Tourer op de markt. Ook van de Europese versie van de X1 komt het een stekkersmaak, hetzelfde geldt voor de 3-serie Touring.

BMW meldt verder dat het zijn plug-ins vanaf volgend jaar uitrust met wat het bedrijf eDrive Zones noemt. Dit systeem herkent milieuzones en schakelt de auto automatisch naar volledig elektrische modus als daar voldoende stroom voor is. Samen met de Gemeente Rotterdam en met de Erasmus Universiteit start BMW een pilotproject.

