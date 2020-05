BMW noteert winstgroei over eerste kwartaal 2020

Tussen al het slechte nieuws over de enorme economische gevolgen van het coronavirus voor autofabrikanten, is er ook nog een kleine opsteker. BMW heeft in het eerste kwartaal van 2020 namelijk betere cijfers genoteerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Er hoort echter wel een belangrijke kanttekening bij.

Terwijl autofabrikanten hun aanvankelijke verwachtingen voor 2020 bij het grofvuil zetten en de eerste harde klappen incasseren, komt BMW met een opvallend positief bericht. Over Q1 2020 is er namelijk meer aan de strijkstok blijven hangen dan in dezelfde periode vorig jaar. Vóór belastingen noteerde de BMW Group een winst van € 798 miljoen, tegenover € 762 miljoen vorig jaar, een groei van 4,7 procent. Dat ondanks een verkoopafname van maar liefst 20,6 procent ten opzichte van Q1 in 2019.

Dat het vergeleken met vorig jaar beter ging, was voor een belangrijk deel toe te schrijven aan het feit dat er vorig jaar in het eerste kwartaal een vooruitbetaling van € 1,4 miljard werd gedaan. Voor de rest van het jaar verwacht BMW dan ook dat de effecten van de coronacrisis harder door gaan klinken in de cijfers. "Een snel herstel lijkt nu onwaarschijnlijk. In de herziene vooruitzichten houdt de BMW Group nu rekening met een stabilisering gedurende het derde kwartaal", meldt de fabrikant. BMW Group houdt nu voor haar autobranche rekening met een inkomstengroei (EBIT) van 0 tot 3 procent over het hele jaar.

Vooral Rolls-Royce werd tot op heden hard geraakt dit jaar. Dat zag de verkopen met maar liefst 27,2 procent onderuit gaan. Er werden 853 auto's van het Britse luxemerk verkocht tegenover 1.172 vorig jaar. Bij Mini bedroeg de afname 23,4 procent, dat merk verkocht nog 64.449 auto's. BMW zelf verkocht 411.809 voertuigen, 20,1 procent minder dan vorig jaar.