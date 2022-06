BMW neemt afscheid van i3 met 'Homerun Edition'

Na negen jaar en iets meer dan 250.000 exemplaren is het over en uit voor de BMW i3. De fabriek in Leipzig, waar de i3 werd gebouwd, gaat zich nu voorbereiden op de productie van de nieuwe Mini Countryman. Om het afscheid van de i3 te vieren, zijn tien exemplaren van de laatste lichting uitgevoerd als 'Homerun Edition'. Die 'Homerun' staat symbool voor de 'home stretch', het laatste stukje dat honkballers in een honkbalwedstrijd moeten afleggen om een homerun te scoren. BMW ziet dat als een metafoor voor het einde van de productie van de i3. Het zal altijd een exclusieve editie blijven, want de Homerun Edition is gelimiteerd tot tien exemplaren.

Herkennen doe je een Homerun Edition van de i3 aan een matte kleur van BMW Individual. Vijf exemplaren zijn gespoten in 'Frozen Dark Grey', de overige vijf in 'Frozen Red II'. Zoals het een ware afscheidseditie betaamt, is de Homerun Edition afgeladen met verwennerij. We noteren 20-inch lichtmetalen wielen, een elektrisch bedienbaar glazen dak, adaptieve led-koplampen en uitgebreide lederen bekleding in het interieur. Andere opties die erbij zitten zijn verwarmde stoelen, keyless go, parkeersensoren met achteruitrijcamera, een audiosysteem van Harman Kardon en Driving Assistant Plus.

Klanten die een Homerun Edition besteld hadden, konden in de fabriek in Leipzig met eigen ogen zien hoe hun auto in elkaar werd geschroefd. Daarmee behoort die groep klanten tot de laatste mensen die de productielijn van de i3 in actie hebben gezien. In ons land is de i3 ondanks zijn lange levensduur en de toenemende concurrentie tot op het laatst nog best aardig verkocht. Vorig jaar rolden in ons land 695 i3's de showroom uit, in totaal zijn in Nederland dik 9.100 exemplaren van de elektrische hatchback verkocht.

En nu?

Voor de fabriek in Leipzig is de bestemming voor de toekomst in ieder geval al bepaald. Voor de naam i3 ook, al krijgt die wel een andere invulling. De elektrische variant van de volgende generatie 3-serie krijgt vermoedelijk die naam. In 2025 zou die auto op de markt moeten komen. In China is er zelfs nu al een nieuwe i3, gebaseerd op de huidige 3-serie. De toekomstige i3 komt er hoogstwaarschijnlijk ook als Touring, al laat die vermoedelijk nog iets langer op zich wachten. Inmiddels heeft BMW een heel gamma aan elektrische modellen, maar de eerste i3 vormde daarvoor de aftrap. Alleen al daarom verdient hij een mooie plaats in de geschiedenisboeken!