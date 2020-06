BMW M4 gelekt

Na de presentatie van een nieuwe 4-serie coupé kijken liefhebbers wereldwijd natuurlijk reikhalzend uit naar een nieuwe BMW M4. Zoals tegenwoordig gebruikelijk is, is die auto wat eerder online beland dan z’n producent voor ogen had.

Als directe opvolger van de legendarische M3 coupé is zo’n M4 coupé voor veel BMW-liefhebbers hét ultieme M-product, en daarmee natuurlijk dé ultieme BMW. Als diezelfde liefhebbers wat traditioneel zijn ingesteld zullen ze even moeten slikken bij de metamorfose die hun favoriete automodel doormaakt.

Dankzij Reddit-gebruiker ‘Solkee’ weten we namelijk definitief dat de spraakmakende neus van de nieuwe 4-serie ook z’n opwachting maakt op de M4. Wel wordt het geheel uiteraard wat sportiever ingevuld, onder meer dankzij een agressiever ogende voorbumper die naast de enorme grille in nog meer instroomopeningen voorziet. De grille zelf lijkt te zijn gevuld met enorme, horizontale spijlen, maar de foto is wat aan de donkere kant.

Een ander opvallend onderdeel is de motorkap. Die beschikt anders dan bij de reguliere 4-serie over een stel inkepingen die de vorm van de grille lijken te weerspiegelen. Van opzij is de auto bij de voorste én de achterste wielkasten uiteraard net even breder dan een reguliere ‘4’.

510 pk

Hoeveel vermogen de nieuwe M4 krijgt is trouwens ook al bekend: een 3.0 6-in-lijn lijkt de auto te gaan voorzien van 510 pk. Dat is riant meer dan de 450 stuks die de huidige M4 met Competition Pack tot z’n beschikking heeft. Volgens dezelfde berichten moeten we overigens ook nog tot september geduld hebbben voor de officiële foto's van de nieuwe M4.