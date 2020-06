BMW-ontwerper over grille 4-serie: 'Smaken verschillen'

Met de onthulling van de BMW Concept 4 in september vorig jaar begon het al wat te rommelen onder onze lezers: 'krijgt de nieuwe 4-serie werkelijk zo'n ding op de neus?'. Het definitieve antwoord kwam deze week, toen BMW het doek trok van de 4-serie. Opvallend is het zeker, al zal niet iedereen er per se warm voor lopen. "Je kunt in de designwereld niet naar reacties op sociale media luisteren, dat zal je niet helpen", aldus Dukec in gesprek met het Britse Autocar. "Smaken verschillen. 50 procent vindt het geweldig, 50 procent haat het."

Dukec lijkt zich niet echt druk te maken over de 'polariserende' uitwerking van het ontwerp en geeft aan dat er om diezelfde reden juist bewust voor een andere grille dan de 3-serie is gekozen. "De 3-serie heeft een vrij horizontale grille, want dat is een wat meer rationele auto. De 4-serie moet meer de exotische kant van BMW uitstralen. We willen een statement maken." Daarbij benadrukt hij dat het, zoals sommigen al hadden gesignaleerd, ook nog eens prima in het erfgoed van BMW past. De 328 uit de jaren 30 (foto 2) had immers ook al heel lange 'nieren' als grille.

Sterker zelfs, Dukec ziet de opvallende grille van de 4-serie als een 'brand shaper' voor BMW. Dergelijke ontwerpuitspattingen gaan we volgens hem vaker zien, al is het volgens hem niet de bedoeling dat elke BMW de mensen zo verdeelt als nu bij de 4-serie mogelijk gebeurt. Hij hint erop dat toekomstige BMW's, die een wat meer speciale kant van het merk uit moeten benadrukken, voorrang krijgen bij dergelijke opvallende zaken. De kans lijkt dan ook klein dat bijvoorbeeld de volgende 3-serie een vergelijkbare grille krijgt.