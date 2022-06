BMW M3 Touring toont productieproces en facelift-dashboard

Het is Tweede Pinksterdag, vrij koud en straks ook nog regenachtig, dus wat kunnen we anders doen dan kijken naar een video waarin BMW een lichtje schijnt op het (pre-)productieproces van de nieuwe M3 Touring? Als bonus zien we het dashboard, dat een weinig verrassend nieuwtje bevat.

De BMW M3 Touring komt er heus aan. Dat weten we al sinds augustus 2020 (!), maar BMW houdt de spanning er nog even in. Na tal van teasers, duistere platen, patentschetsen en afbeeldingen van gecamoufleerde exemplaren, is het nu andermaal tijd voor een lekkermakertje. Enigszins overdreven, zeker voor een auto die je als optelsom van de reguliere M3 en een 3-serie Touring toch wel voor je kunt zien.

Bouw inclusief camouflage

Toch snappen we BMW ook weer wel. Deze M3 is namelijk de eerste M3 Touring uit de geschiedenis. Een belangrijke stap in de historie van BMW M dus, en een auto die wellicht een nieuwe klantenkring aanboort. Ter herinnering: een M3 heeft in handgeschakelde vorm 480, en als Competition met automaat 510 pk. Er wordt gefluisterd dat de Touring alleen in laatstgenoemde configuratie beschikbaar komt, ook nog in combinatie met xDrive-vierwielaandrijving.

De M3 Touring wordt binnenkort, als in later dit jaar en volgens velen zelfs nog in juni, onthuld. Voor het zover is, krijgen we middels onderstaande video echter een inkijkje in het pre-productieproces. Het gaat hier dus om de bouw van voorserie-auto’s, wat met nog meer aandacht voor mogelijke foutjes gebeurt. De laatste stap in het proces is in deze fase nog het aanbrengen van de kenmerkende camouflage, die het ietwat voorspelbare lijnenspel van de auto zo goed mogelijk moet verbergen.

Nieuw dashboard

Ook het dashboard wordt nog afgedekt, maar tijdens een ronde over de Nürburgring is het toch nodig om op de schermen te kijken. Zo wordt in de video bevestigd wat eigenlijk volkomen logisch is: de M3 Touring krijgt het dashboard van de gefacelifte 3-serie. Operating System 8 dus, met een grote, gebogen schermcombinatie en minder fysieke knoppen dan voorheen. Uiteraard gaat dit ook voor de reguliere M3 gelden.

Buiten het interieur verwachten we weinig facelift-nieuws voor de M3, die zijn neus immers van de M4 leent. Van vernieuwde koplampen zullen we hier dan ook niets vernemen en de achterlichten blijven ook bij de reguliere 3-serie ongewijzigd. Door de M3 uiterlijk niet te faceliften, sluit het huidige model aan in een lange traditie op dat gebied. Bij de E46 en E92/E93 ging de facelift namelijk ook al aan de topversie voorbij, al werd er in beide gevallen wel wat gewijzigd aan de achterzijde.