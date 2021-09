BMW M3 Touring komt binnenkort

Door de jaren heen heeft BMW diverse varianten van de M3 geleverd. Van Competition-versies tot de CSL en van M3 Cabrio's tot de M3 GTS. Een M3 Touring is er echter nooit geweest, maar in augustus vorig jaar kwam BMW doodleuk met het bericht dat het op termijn een M3 Touring zou onthullen. Inmiddels zijn we een jaar verder en is die variant er nog altijd niet. Lang hoef je waarschijnlijk niet meer op de BMW M3 Touring te wachten.

BMW plaatst een foto van een ingepakte M3 Touring op zijn Facebookpagina, die wordt vergezeld door de tekst "Paving new roads to excellence. Stay tuned for the BMW M3 Touring", en dat behoeft geen verdere uitleg. Opvallend is dat BMW alvast het gemiddeld verbruik vrijgeeft. Dat moet namelijk op 10,3/100 km liggen.

De M3 Touring krijgt waarschijnlijk dezelfde 3.0 zes-in-lijn onder de motorkap als zijn M3 Sedan- en M4-broertjes. Reken op een machine die in beginsel 480 pk en als machtige Competition goed is voor 510 pk en 650 Nm. De 'instap-M's' hebben een handgeschakelde zesbak terwijl de Competition-smaken een achttraps automaat hebben. Naast achterwielaangedreven M3's en M4's levert BMW de krachtpatsers ook met vierwielaandrijving.

In 2000 liet BMW de M3 Touring Concept op basis van de 3-serie (E46) zien, maar die auto is nooit in productie gegaan. Het is opvallend dat BMW nooit een M3 Touring heeft geleverd. Audi levert de RS4 net als grote broer RS6 alleen als Avant en Mercedes-Benz levert de AMG-versies van zijn C- en E-klasse als sedan en stationwagon. BMW had slechts twee generaties 5-serie (E34 en E60/61) als M5 Touring in de showroom staan.