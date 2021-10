BMW M3 Touring in actie op de Nürburgring

Het is opvallend hoe de drie grote Duitse 'premiummerken' elk een eigen pad bewandelen als het aankomt op de absolute topversies van auto's in het segment van de 3-serie en 5-serie. Audi levert de RS4 en RS6 al twee generaties lang alleen maar als Avant en Mercedes-Benz biedt de machtigste AMG-smaken van de C- en E-klasse juist als sedan én als Estate aan. BMW kiest er bij de M3 en M5 voor om alleen de sedanversies zo'n topversie te geven. Hoewel zowel de E34 (foto 11) als E60-generaties (foto 12) 5-serie wel als M5 Touring bestonden en BMW in 2000 een M3 Touring Concept liet zien, is er nooit een M3 Touring op de markt gekomen. Dat verandert binnenkort. Volgend jaar kunnen we de eerste BMW M3 Touring ooit verwelkomen, een station die op deze foto's te zien is terwijl BMW hem op de Nürburgring-Nordschleife aan de tand voelt.

Wat je van de BMW M3 Touring moet verwachten? In feite niets meer dan een über-Touring, een auto die beschikbaar komt met dezelfde 3.0 zes-in-lijn als de M3 Sedan en M4's. Die zescilinder levert in de reguliere M3 480 pk en is in de M3 en M4 Competition zelfs goed voor 510 pk en 650 Nm. De 'instap-M's' hebben een handgeschakelde zesbak terwijl de Competition-smaken een achttraps automaat hebben. Naast achterwielaangedreven M3's en M4's levert BMW de krachtpatsers ook met vierwielaandrijving. Het is nog even afwachten in welke configuratie(s) de M3 Touring beschikbaar komt.