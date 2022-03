BMW M3 Touring: dit is hem!

Sinds de introductie van de eerste BMW M3 in 1986 zijn er talloze versies van de sportieve 3-serie geweest. De M3 werd door de jaren heen geleverd als sedan, als coupé én als cabriolet en kreeg daarnaast extra potente versies luisterend naar namen als CSL en GTS. Nooit leverde BMW de M3 als Touring, wat bevestigt hoe BMW en zijn uit eigen land afkomstige rivalen Mercedes-Benz en Audi op het gebied van sportieve topversies van hun middenklassers elk een eigen pad bewandelen. Mercedes-Benz levert de AMG-versies van de C-klasse zowel als sedan en als Estate, terwijl Audi de RS4 alleen als al jaren alleen nog als Avant levert. BMW wijzigt zijn strategie en komt met een M3 Touring, zo bevestigde het merk al in 2020. Anno 2022 is die sportieve stationwagen er nog altijd niet, maar gelukkig kan AutoWeek je hem wel al vanuit alle hoeken op uit de database van het World Intellectual Property Offivce afkomstig patentbeeld laten zien.

Toegegeven: het uiterlijk van de M3 Touring is weinig verrassend. De M3 Touring krijgt hetzelfde front en dezelfde brede heupen aangemeten als de M3 in sedanvorm. Ook aan de achterzijde is de bekende M3-receptuur aanwezig. We zien forse achterbumper met daarin uiteraard een diffuser die als thuisbasis dient voor vier heftige knalpijpen. BMW's überstation krijgt dezelfde 3.0 zes-in-lijn als de bekende M3 en M4. Dat betekent: minimaal 480 pk en 550 Nm op de achterwielen. Kijk niet gek op als de M3 Touring ook een Competition-variant krijgt die het tot 510 pk en 650 Nm schopt. Die ruim 500 pk aan M-kracht valt naar wens te ontketenen op de achterwielen of via xDrive-aandrijving op alle vier de wielen. In de M3's Competition krijg je een achttraps automaat, in de 'reguliere' variant heb je het genoegen om zelf te schakelen.

De M3 Touring wordt overigens niet de allereerste M-station van BMW. Zo bestonden er van twee generaties 5-serie (E34 en E60) namelijk ook M5 Tourings. In 2000 liet BMW de M3 Touring Concept zien, een studiemodel dat echter nooit tot een productieversie heeft geleid. 22 jaar later komt daar dus eindelijk verandering in.