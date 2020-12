BMW M3 Touring al deels te zien

BMW komt binnenkort voor het eerst met een M3 Touring. De bloedsnelle stationwagon laat nog even op zich wachten, maar er is al een glimp van op te vangen.

Afgelopen zomer was er goed nieuws voor liefhebbers van bloedsnelle stationwagens. BMW stuurt namelijk voor het eerst in haar bestaan ook de 3-serie Touring langs de M-afdeling om er een heuse M3 Touring van te maken. Waar concurrenten Audi en Mercedes-Benz hun snelste middenklassers al als respectievelijk Avant en Estate aanbieden, was je bij BMW altijd aangewezen op de sedan.

In een video waarin BMW haar huidige M-versies voorbij laat komen, zien we plots een man rustig een krantje lezen, leunend tegen de M3 Touring. Het is na de eerdere teaser het scherpste beeld dat er is van de M3 Touring. De M3 Touring is niet te missen als je erachter rijdt; de flink uitgebouwde achterbumper is anders ingedeeld dan normaal met twee verticaal geplaatste reflectoren en een behoorlijk naar achteren stekende diffuser. Mocht je 'm dan nog niet herkennen, dan zorgen de vier uitlaten daar wel voor.

Net als bij de reguliere M3 is het geroffel van een 480 pk en 550 Nm sterke geblazen 3.0 zes-in-lijn te horen. Bij de M3 Competition stampt datzelfde blok er zelfs 510 pk en 650 Nm uit. Wie voor die eerste tekent, schakelt zelf middels een handgeschakelde zesbak. De Competition doet het voor je met een achttraps M Steptronic-automaat. Al het geweld gaat naar de achterwielen, al komt er volgend jaar zomer ook M xDrive vierwielaandrijving beschikbaar. Nu nog de vraag hoe rap de M3 Touring wordt. De sedan heeft slechts 4,2 seconden nodig om naar de 100 km/h te schieten. De M3 Competition doet datzelfde in 3,9 seconden. Ongetwijfeld horen we snel meer, want de onthulling lijkt nu niet lang meer op zich te laten wachten.