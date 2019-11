'BMW komt met diesel-alternatief voor M340i xDrive'

Wie momenteel in de markt is voor een hele dikke BMW 3-serie, is aangewezen op de vierwielaangedreven M340i. Dat is de voorlopige topversie, tot BMW de hagelnieuwe M3 introduceert. De M340i xDrive is met zijn 374 pk sterke 3,0-liter zes-in-lijn al een behoorlijke strepentrekker, maar dat zie je aan de pomp uiteraard bij een sportief rijgedrag ook terug. Een dieselalternatief is er vooralsnog niet, maar daar komt dus volgens BMWBLOG binnenkort verandering in. Naar verluidt lanceert BMW in maart de M340d xDrive, die bij zijn introductie enkel als Touring op de markt zou komen.

De aandrijflijn in deze nieuwe dieselbeul zou de reeds bekende 3,0-liter zes-in-lijn zijn die we ook al in de dieselgestookte M Performance-versies van SUV-broertjes X3 en X4 treffen. Daarmee kunnen we ons logischerwijs verheugen op een vermogen van 326 pk en 680 Nm aan koppel. Prestatiecijfers zijn giswerk, maar de M340i xDrive heeft in ieder geval slechts 4,4 seconden nodig om vanuit stilstand naar 100 km/h te schieten. In de X3 en X4 doet de 3,0-liter diesel weinig onder voor haar benzine-tegenhanger, dus zal de M340d vast ook bij de 4,5 seconden in de buurt zitten.