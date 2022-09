BMW laat woeste elektrische woestijnracer zien

De koets van het gevaarte, die uit door natuurvezels versterkte polymeren is vervaardigd, toont sterke gelijkenissen met de plaatwerken van raceauto's uit de Extreme E-serie, een woestijnracekampioenschap voor volledig elektrische auto's. Toch is er in de video verder geen hint te bekennen naar eventuele deelname aan een dergelijke raceserie. Alleen het 'Road to Liwa', dat BMW vermeldt in de ondertitel aan het begin van de video, hint op mogelijke competitie-intenties. Liwa is een woestijnduinrijk gedeelte van Abu Dhabi waar hill climb-races op onverharde bodem worden verreden.

De Dune Taxi, die met zijn 'platte' voor- en achterlichtunits zijn designtaal met de BMW i7 en iX deelt, speelt op de beelden samen met meerdere BMW's X6 M en iX M in het zand en even later slingert hij doodleuk op hoge snelheid tussen oudere generaties X5 die op twee wielen rijden door. Na een wilde rit eindigt de wild zoemende zandhapper de video nabij een Concept XM. Daarbij staat vermeld dat BMW binnenkort met een geheel nieuw M xDrive-systeem komt, speciaal voor hybride modellen. Verdere details doet het merk in de video niet uit de doeken.