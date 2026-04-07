BMW i7 krijgt Rimac-techniek

De nieuwe i7 in kwestie is de elektrische versie van de gefacelifte versie van de huidige BMW 7-serie. Het gaat dus niet om een complete modelwissel en juist daar wringt de schoen. Bij een volledig nieuwe 7-serie kost het BMW immers ongetwijfeld relatief weinig moeite om de auto op een compleet nieuw platform uit de Neue Klasse-serie te zetten, zoals het merk eerder bij de iX3 en i3 deed. Nu het een facelift betreft, is de kunst echter om de bij de ontwikkeling van die auto’s opgedane kennis toe te passen op een model dat al jaren bestaat en in basis ook nog jaren mee moet.

In dit specifieke geval praat BMW daarbij vooral over de cilindervormige accucellen die in de iX3 werden gelanceerd. De compleet nieuwe generatie hoogvoltage-accu’s in die auto moet zijn weg gaan vinden naar de i7, wat volgens BMW het rijbereik flink groter moet maken. In het geval van de i7 worden cilindervormige ‘Gen6’-cellen verwerkt in ‘Gen5’-modules, ongetwijfeld om de overgang behapbaar te houden.

De samenwerking tussen BMW en Rimac werd al in 2024 aangekondigd, maar wordt hiermee een stuk concreter. De nieuwe accu voor de vernieuwde i7 werd ontwikkeld in samenwerking met Rimac en zal ook worden gebouwd bij bij Rimac, dat we kennen van de elektrische supercars en de overname van Bugatti. Daarna gaan de pakketten van Kroatië naar Dingolfing, waar in de bodem van de optisch aangescherpte i7 worden geschroefd. "De geweldige samenwerking met Rimac Technology is een goed vorbeeld van Europese innovatiekracht", stelt BMW's accu- en oplaadbaas Thomas Engelhardt.

De vernieuwde BMW 7-serie wordt op 22 april onthuld, inclusief de elektrische i7-varianten.