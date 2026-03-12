Vernieuwde BMW 7-serie wordt ‘bijna compleet nieuw’

De facelift die BMW klaarstoomt voor de 7-serie, wordt niet zomaar een ‘Life-cycle impulse’. BMW belooft een ‘bijna nieuwe’ auto, al hebben we dat eerder gezien bij dit merk.

De lancering van de huidige BMW 1-serie was een bijzondere. BMW blijft volhouden dat het hier om een compleet nieuwe generatie gaat, terwijl iedereen met een beetje autokennis kan zien dat het hier om een (weliswaar zeer uitgebreide) facelift gaat. Ja, bijna alle carrosseriedelen zijn nieuw, maar de basis blijft zichtbaar ongewijzigd.

Zo ver als bij die 1-serie gaat BMW nu niet, maar de aanstaande facelift van de 7-serie wordt evengoed zeer ingrijpend. BMW-CEO Oliver Zipse noemt de nieuwe 7-serie bij de vandaag gepresenteerde jaarcijfers een bijna compleet nieuwe auto, die vol zit met technologie van de geheel nieuwe ‘Neue Klasse’-modellen (iX3). Zipse laat ook meteen een teaser zien van de 7-serie, die zijn imposante neus in grote lijnen mag houden. Binnen die grote lijnen wordt echter alles anders, want zowel de indeling van de gigantische grille als de indeling en vorm van de lichtunits zal wijzigen.

Een eerste glimp van die nieuwe vormgeving zien we in de bovenstaande teaser, maar eerdere spionagebeelden laten ook al wat zien.