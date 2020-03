BMW Concept i4 volledig in beeld!

Helaas voor BMW is de Concept i4 een dag voor zijn geplande onthullingsdatum al uitgebreid in beeld verschenen.

De Concept i4 is een volledig elektrische concept-car, een studiemodel dat meer is dan een futuristische showauto die voornamelijk bedoelt is om spannende lijnen te introduceren. De Concept i4 fungeert namelijk als een ogenschijnlijk vrij productierijpe voorbode van de volledig elektrische i4, een Gran Coupé-achtige die volgend jaar daadwerkelijk op de markt komt.

BMW bevestigde eerder al dat de in 2021 in München te produceren i4 een 80 kWh groot accupakket krijgt, goed voor een WLTP-actieradius van 600 kilometer. De elektrische aandrijflijn zelf zou 531 pk sterk moeten zijn, goed voor een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h in 4 seconden. De topsnelheid ligt op 200 km/h, niet gek voor een EV. In zo'n 35 minuten is het accupakket, met een 150 kW-lader, tot 80 procent van zijn capaciteit vol te laden.

De Concept i4 heeft de opvallende nieuwe 'grille' die BMW eerder al op de Concept 4-serie liet zien. Omdat deze Concept i4 over een volledig elektrische aandrijflijn beschikt, is de nierengrille echter dicht. Kijk overigens niet gek op als de toekomstige 4-serie Gran Coupé, de reguliere 4-serie Coupé en Cabrio moeten eveneens nog gepresenteerd worden, in grote lijnen sterk op deze Concept i4 gaat lijken.

In het interieur, dat plek biedt aan vier inzittenden, zien we een futuristisch aangeklede versie van een relatief productierijp ogend BMW-interieur. Opvallende zaken zijn uiteraard de twee grote digitale displays die achter het stuurwiel een plek krijgen. De auto is verder voorzien van een panoramadak én BMW houdt vast aan de fysieke draaiknop voor het iDrive-systeem.

Uitgebreide informatie over dit studiemodel volgt spoedig.