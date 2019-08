BMW i4 betrapt

BMW is druk bezig de i4 productierijp te maken. Eerder dit jaar brachten ze zelf enkele beelden daarvan naar buiten, maar onze spionagefotograaf wist de i4 nu ook te snappen, waardoor we nu ook een aardige indruk van de achterkant krijgen.

Op de beelden die BMW in maart zelf naar buiten bracht, kregen we alleen en kleine indruk van de neus van de i4. Op deze foto's is ook het silhouet duidelijk te zien en krijgen we een aardige impressie van de achtersteven. De i4 wordt een vijfdeurs coupé-achtige en daarmee het meer ecologische alternatief voor een 4-serie Gran Goupé en dus een concurrent voor de Audi E-tron Sportback, die eind dit jaar wordt onthuld en waarvan we eind vorig jaar op de LA Auto Show al een voorproefje konden bewonderen.

Om ongewenste gluurders in verwarring te brengen heeft BMW dit i4-prototype van nep-uitlaatpijpen voorzien, waartussen een bordje 'Electric Test Vehicle' prijkt; Duitse humor is onbetaalbaar. Maar zonder gekheid: de i4 moet straks meer dan 600 km komen op een volle accu, in minder dan 4 seconden van 0 naar 100 km/h gaan en een topsnelheid halen van meer dan 200 km/h. Dat alles blijft voorlopig nog wel even toekomstmuziek, want het duurt waarschijnlijk nog wel tot 2021 voordat je een BMW i4 aan jouw lokale laadpaal kunt spotten.