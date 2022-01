BMW i3 houdt het dit jaar voor gezien

Misschien is het lastig voor te stellen, maar de BMW i3 blaast dit jaar alweer negen kaarsjes uit. In juli 2013 werd de markante elektrische BMW i3 namelijk gepresenteerd. De i3 maakte heel wat los, kunnen we wel zeggen. Niet alleen vanwege zijn aandrijflijn, maar ook zeker vanwege het bijzondere uiterlijk. Hoewel er zeker bekende BMW-elementen in het ontwerp zaten, was de i3 verder eigenlijk met niets van het merk te vergelijken. Ook het bijzondere futuristische interieur zorgde voor een storm aan reacties.

Terugkijkend op de jaren die volgden kunnen we wel stellen dat BMW er goed aan heeft gedaan om de i3 op de markt te brengen. In een tijd waarin elektrisch rijden écht nog in de kinderschoenen stond, wist het toch al aardig wat klanten te trekken. In totaal staat de teller nu zo'n beetje op 250.000 stuks en daar gaan geen grote aantallen meer bij komen, meldt Drive. Een woordvoerder van BMW heeft aan dat medium laten weten dat in juli de stekker uit de productie gaat, precies negen jaar na de onthulling dus. Darmee verdwijnt de i3 niet direct uit de showroom, maar een nieuwe configureren en bestellen is dan niet meer mogelijk.

Wie denkt dat de i3 ook al wel lange tijd is uitgespeeld, zal mogelijk verbaasd zijn over de Nederlandse verkoopaantallen. Vorig jaar werden er 695 i3's verkocht, in 2020 maar liefst 1.220 en in 2019 zelfs nog 2.861 stuks. 2019 was bovendien het topjaar voor de i3 wat betreft Nederlandse verkopen, terwijl de i3 toen toch ook al redelijk op leeftijd was. Een opfrisser, waarbij de i3 een capabeler accupakket kreeg, droeg daaraan bij. In totaal staat de teller vooralsnog op dik 9.100 verkochte exemplaren in ons land.

Iets zegt ons dat de volgende BMW i3 daar ruimschoots overheen zal gaan. Dat wordt namelijk plat gezegd de elektrische versie van de BMW 3-serie. Eind vorig jaar doken we daarvan de eerste foto's op. De onthulling verwachten we dit jaar.